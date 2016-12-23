Кто в Молдове отвечает за демографию?

Думитру БАРБАЛАТ

Годами статистика твердит, что в Молдове еще живут 3,6 миллиона жителей, из которых официально трудятся 0,72 миллиона и из которых треть - пенсионеры. По данным дипломатических миссий, за рубежом находится около миллиона молдаван. Однако в недавних выборах президента участвовала всего 1/10 часть молдаван, живущих за рубежом.

Почему в системе учета населения такой беспорядок?

Во-первых, проблемой демографии, согласно закону о правительстве, никто не занимается. Отвечает за это, согласно своему регламенту, министерство труда. В области демографии ему надлежит разрабатывать и продвигать проекты нормативных актов в области демографического развития; осуществлять мониторинг влияния государственной политики на социальную обстановку через призму демографических процессов; оценивать изменения структурных составляющих населения, осуществлять мониторинг демографических показателей и определять уровень демографических рисков; обеспечивать механизмы секторального сотрудничества по разработке демографических политик; развивать методологические инструменты для внедрения демографических политик на национальном и региональном уровнях; координировать организационную и информационную деятельность национальной комиссии по народонаселению и развитию, вести текущую и периодическую отчетность в области демографии.

Возможно, для этого в структуре министерства труда и существует управление политик миграции и демографии. Однако де факто полномочия разделены, потому как проблемами миграции занимается (должно заниматься) министерство внутренних дел и бюро по миграции и убежищу. Сегодня не существует утвержденного нормативного документа о демографической политике с хорошо разработанными концепцией и стратегией, конкретным планом мероприятий.

То, что пытаются делать посредством редких переписей населения, - это цветочки, это не решение проблемы демографии в широком смысле этого понятия.

Результаты последней переписи населения Молдовы, которая прошла в 2014 году, до настоящего времени не известны. По закону их следовало опубликовать до июня 2016 года. Правительство своим постановление отодвинуло срок публикации результатов на июнь 2017 года. А теперь намерено внести изменения и в закон и предложить обнародовать результаты переписи в неопределенный срок, правительство утвердит это по предложению национальной комиссии по переписи. И объясняет это тем, что закон следует привести в соответствии с постановлением правительства. А это не что иное, как законодательный нонсенс: нельзя закон подчинить постановлению правительства.

Сегодня мы льем слезы в платок, потому как на одного с сошкой – пятеро с ложкой. Сложно представить, как один может содержать пятерых. Такая семья считается многочисленной, уязвимой и нуждается в государственной помощи. Таким образом, все мы на грани пропасти. И будет еще хуже.

Давно пора было определиться, кто отвечает за демографическую политику в стране, разработать этот важный документ и шаг за шагом пойти далее к реализации. Потому как ни реформа пенсионной системы, ни другая бюджетная и налоговая политика не спасут ситуацию. Мы будем медленно деградировать и умрем с голоду, как собаки под забором. Мы, взрослое население, еще выдержим, а что станет с детьми и внуками? Вполне возможно, что они будут проклинать нас за бездеятельность. И будут правы.

Комплексной проблемой демографии надлежит заниматься министерству труда и социальной защиты или даже отдельной структуре. Однако если минтруда объединят с минздравом, как об этом уже говорят, будет катастрофа. Монстр по полномочиям будет импотентом в исполнительном плане, этот орган не сможет заниматься еще и срочными проблемами демографии. Таким образом, значимая проблема так и останется только на бумаге, в регламенте минтруда.