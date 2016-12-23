В деле Филата всплывают новые спорные доказательства

Репортеры портала anticorupţie.md выяснили, что согласно обвинению, бывший исполнительный председатель российского банка «Петрокоммерц» встречался с экс-генеральным секретарем правительства Виктором Бодю, чтобы выкупить часть плохих активов Банка де Економий.

В беседе же с журналистами банкир сказал, что вообще не знает, кто такой Виктор Бодю, и ничего общего со сделками банка-банкрота не имеет. В то же время прокуроры ссылаются на показания бывшего генсека правительства, который и озвучил имя Павла Неумывакина. Бодю заявил в суде, что в начале 2013 года получал распоряжения от Влада Филата встретиться с представителями одного из российских банков, которых интересовало приобретение части неблагополучных активов государственного банка.

Для российского банкира Павла Неумывакина, однако, эти встречи стали полным сюрпризом.

Согласно мотивировочной части решения Боюканского суда, Бодю подчеркнул, что представители Неумывакина предложили провести выкуп плохих активов через офшорную компанию - РозО АльЯнс. Договор цессии для выкупа плохих кредитов на сумму почти миллиард леев подписали с этой офшорной компанией 18 марта 2013 года.

Как выяснил Центр журналистских расследований, пограничная полиция официально проинформировала судью по делу Филата о том, что Павел Неумывакин не пересекал границу Молдовы с начала 2013 вплоть до этого года. В то же время в письме уточняется, что власти Молдовы не контролируют приднестровский сегмент границы, данных по которому у пограничников нет. Адвокат бывшего премьер-министра заявил, что расследование еще раз демонстрирует, что Влад Филат обвиняется в преступлении, которого не совершал.

Прокурор по делу Адриана Бецишор отказалась от комментариев. Отметим, спорные доказательства в деле Филата всплывают не впервые. Ранее обвинение настаивало, что Илан Шор передал бывшему премьеру 320 миллионов леев через трех гражданок России. Когда с женщинами связались из Центра журналистских расследований, они сказали, что никогда не были в Молдове и не знают ни Шора, ни Филата. Уточним, бывшего премьера Влада Филата приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью и коррупции. Сам Филат заявляет о своей невиновности и говорит, что стал жертвой расправы своего бывшего партенра по коалиции Владимира Плахотнюка, который эти обвинения не комментирует.