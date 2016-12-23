Влах расценила арест председателя избирательного участка как "акт запугивания"

Башкан Гагаузии Ирина Влах расценила арест председателя избирательного участка в„–1/2 Елену Тодорова и секретаря Наблюдательного совета "Телерадио Гагаузии" Анатолия Мавроди правоохранителями РМ, как "акт запугивания".

В пресс-релизе главы автономии выражена озабоченность задержанием Мавроди, которого она считает "молодежным общественным деятелем".

"Устроенное правоохранительными органами "маски-шоу" - задержание публичного лица с чрезмерной демонстрацией силы и без уведомления руководства автономии и правоохранительных органов региона - подрывает веру жителей Гагаузии в верховенство закона и правовые основы Молдовы. Подобные действия, очевидно, преследуют цель запугать жителей автономии и повлиять на политические процессы, связанные с утверждением судебными инстанциями итогов выборов в Народное собрание Гагаузии", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что Мавроди активно участвует в общественной и спортивной жизни автономии, никогда ранее не привлекался к уголовной ответственности и пользуется заслуженной репутацией законопослушного гражданина.

Влах обратилась к избранному президенту Игорю Додону, спикеру парламента Андриану Канду, премьер-министру Павлу Филипу, иностранным посольствам и международным организациям, аккредитованным в РМ с призывом выступить гарантом законности действий в отношении Мавроди. Она также запросила встречу с послами стран Евросоюза.

Избранный президент РМ Игорь Додон написал в социальных сетях после встречи с Влах, что "нельзя допустить дестабилизации ситуации".

"Правоохранительные органы должны действовать строго в рамках закона. Я уже запросил дополнительную информацию и будем предпринимать необходимые меры, чтобы разобраться в ней", - отметил он.

Додон напоминает, что Гагаузия - ключевой регион в Молдове с точки зрения успешного решения этнических проблем в обществе.

"Этот регион всегда стоял на страже молдавской государственности. От стабильности в Гагаузии зависит судьба всей Молдовы. Я заверил башкана, что Гагаузия будет в центре моего особого внимания как главы государства. Выражаю полную поддержку Гагаузии, её народу и её руководству", - сообщил он