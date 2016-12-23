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Политика
Влах расценила арест председателя избирательного участка как "акт запугивания"
21.12.2016

Башкан Гагаузии Ирина Влах расценила арест председателя избирательного участка в„–1/2 Елену Тодорова и секретаря Наблюдательного совета "Телерадио Гагаузии" Анатолия Мавроди правоохранителями РМ, как "акт запугивания".
В пресс-релизе главы автономии выражена озабоченность задержанием Мавроди, которого она считает "молодежным общественным деятелем". 

"Устроенное правоохранительными органами "маски-шоу" - задержание публичного лица с чрезмерной демонстрацией силы и без уведомления руководства автономии и правоохранительных органов региона - подрывает веру жителей Гагаузии в верховенство закона и правовые основы Молдовы. Подобные действия, очевидно, преследуют цель запугать жителей автономии и повлиять на политические процессы, связанные с утверждением судебными инстанциями итогов выборов в Народное собрание Гагаузии", - говорится в документе. 

В нем подчеркивается, что Мавроди активно участвует в общественной и спортивной жизни автономии, никогда ранее не привлекался к уголовной ответственности и пользуется заслуженной репутацией законопослушного гражданина. 

Влах обратилась к избранному президенту Игорю Додону, спикеру парламента Андриану Канду, премьер-министру Павлу Филипу, иностранным посольствам и международным организациям, аккредитованным в РМ с призывом выступить гарантом законности действий в отношении Мавроди. Она также запросила встречу с послами стран Евросоюза. 

Избранный президент РМ Игорь Додон написал в социальных сетях после встречи с Влах, что "нельзя допустить дестабилизации ситуации". 

"Правоохранительные органы должны действовать строго в рамках закона. Я уже запросил дополнительную информацию и будем предпринимать необходимые меры, чтобы разобраться в ней", - отметил он. 

Додон напоминает, что Гагаузия - ключевой регион в Молдове с точки зрения успешного решения этнических проблем в обществе. 

"Этот регион всегда стоял на страже молдавской государственности. От стабильности в Гагаузии зависит судьба всей Молдовы. Я заверил башкана, что Гагаузия будет в центре моего особого внимания как главы государства. Выражаю полную поддержку Гагаузии, её народу и её руководству", - сообщил он


 
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