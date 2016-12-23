Спорт „Дачия” рассталась с четырьмя игроками Занимающая лишь четвёртое место в турнирной таблице после первой половины чемпионата в Национальном Дивизионе, „Дачия” начала „зимнюю чистку”. Команда Адлана Шишханова рассталась с четырьмя легионерами, передаёт IPN.



Речь идёт об украинцах Андрее Слинкине, Дмитрие Юсове, Василии Палагнюке и тоголезце Саполе Мани. Из них наиболее известен защитник Андрей Слинкин, который минувшим летом выиграл Кубок Молдовы с „Зарёй” из Бэлць. Он также провёл несколько сезонов в составе одесского „Черноморца”.



Шансы „Дачии” на чемпионство в этом сезоне невелики. „Жёлтые волки” отстают от лидирующего в таблице „Милсами” на 11 очков.

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