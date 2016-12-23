Главная Михаил Гофман напоминает Плахотнюку и Канду дело об отмывании денег через панамские офшоры: Координатор и его фин должны обеспечить себе «сертификаты» Авторы банковской кражи пытались спрятать украденные из резервов государства деньги в офшорах, но после того, как их планы были сорваны международным расследованием, они решили скрыть их в стране. Именно так сделан закон о либерализации капитала, называемый экспертами «налоговой амнистией», утверждает бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман.



Вместе с тем бывший сотрудник НЦБК говорит, что олигарху Владимиру Плахотнюку и людям из его окружения, Андриану Канду и Сергею Яралову, понадобится несколько «сертификатов». Михаил Гофман намекает на разоблачения по документу, который люди Плахотнюка требовали от киллера Виталия Проки, где он заявляет, что не знаком с олигархом, в контексте обвинений, согласно которым Владимир Плахотнюк может быть заказчиком покушения на Германа Горбунцова.



«В парадоксальном государстве Республика Молдова настало время требования сертификатов, документов, которые могли бы доказать, что нынешнюю преступную группировку у власти и их пособников никто не знает, никто не видит и даже не хочет верить, что они имеют какое-то отношение к незаконной деятельности, связанной с кражей века. Они старались спрятать украденные из валютных резервов страны деньги через различные офшоры, но, в конце концов, из-за международного расследования, нашли более безопасное решение – скрыть их дома, обеспечив себя какими-то «сертификатами» (например, проектом так называемого закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании)», - утверждает Михаил Гофман.



«Но легализацию кражи века через получение «великого сертификата» мы будем обсуждать отдельно 23 декабря 2016 года. Между тем, преступники у власти должны получить «сертификат», что они ничего не должны гражданам Республики Молдова. По их логике, все произошедшее – это только наша вина... граждан, за исключением тех, кто участвовал в краже и покрывал это преступление в государственных структурах. И они будут правы. Приводить доказательства в НЦБК или Генпрокуратуре не имеет смысла, зря их предоставлять. Вместо них в ближайшее время преступники предоставят «сертификат». И тогда они будут просто пожимать плечами, но знайте, что все доказательства были представлены компетентным органам других государств», - говорит бывший сотрудник НЦБК.



В то же время Гофман напоминает о деле по отмыванию денег через офшоры Панамы: «Если мы не предпримем быстрых действий к указанной выше дате, то Координатор европейской интеграции вместе с фином Канду обеспечит себе и другие сертификаты, например, по уголовному делу № 2012036363, начатому 29 апреля 2012 года в связи с деятельностью офшорной компании Kelway Trading в Панаме, на основании ст. 243 «Отмывание денег». Уголовное расследование было начато тогда с большими проблемами, запугиваниями и несколькими попытками увольнений, но, наконец, все прошло. Но дело осталось», - отмечает Гофман.



И если тогда никто не хотел вникать в суть этого уголовного дела, то теперь участники этой 5-миллионной сделки, и не только, начали давать показания, говорит бывший сотрудник НЦБК.



«Если изучить положения проекта закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании и сделать небольшой расчет: 5 млн долларов умножить на 2%, то получается 100 тыс. долларов. Чудесный бизнес…», - говорит Гофман.



Михаил Гофман также уточняет, что эта панамская компания фигурировала в расследовании по громкому делу Магнитского, поскольку получила сумму в 1,2 млн долларов как комиссию за разрешение использовать банковскую систему Молдовы.



«Повторно сообщаю, что в 2015 году в Конгрессе США был зарегистрирован законопроект, предоставляющий президенту США право вводить санкции против любых иностранных лиц (или организаций), занимающихся незаконной деятельностью (коррупция, хищение государственных средств, пытки и др.). Конечно, вам нужны такие «сертификаты», но помогут ли они? И у вас еще хватило наглости через Podesta требовать от известного международного журнала Forbes опровержение, что у вас никогда не было полномочий, позволяющих совершить кражу валютных резервов страны. Если мы посмотрим на заявления людей, которые дают показания по этому случаю, то еще раз подтвердится тот факт, что в уголовных делах прямо указаны Координатор Плахотнюк, Канду, Яралов и другие, так что быстро бегите за сертификатами. Дома вам будет легче их получить, все они дома… возможно. Последуют и другие дела, так что «сертификатов» вам понадобится много», - заключает Михаил Гофман.

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