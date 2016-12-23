Новый закон о пенсиях позволит увеличить выплаты всем получателям

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Общество
Новый закон о пенсиях, который вступит в силу 1 января, позволит увеличить выплаты для всех получателей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Стелла Григораш в эфире передачи Fabrika. Она отметила, что реформа необходима.
"Разработанный нами законопроект предусматривает ряд комплексных мер, которые обеспечат финансовую устойчивость системы. Некоторые меры, в том числе и валоризация, очень дорогостоящие, так как пенсии действительно повысят. В первую очередь, надо обеспечить гражданам Молдовы достойный уровень жизни,
По словам гостей передачи, от новой системы расчёта выплат выиграют пенсионеры.
"Мы вышли из советской системы, когда все получали одинаковые пенсии. Правительство и политики должны проявить мужество, чтобы реализовать эту реформу. Надеюсь, увеличение пенсий и валоризация, которую вы проведете в следующем году, убедят многих граждан, что реформу реализовали в их интересах", - отметила директор Политического женского клуба 50/50 Екатерина Мардарович.
Министр Стелла Григораш отметила, что вышедшие на пенсию граждане имеют право работать. Они смогут просить перерасчета выплат раз в два года.
"Граждане, которые вышли на пенсию, имеют право работать. Они будут получать и зарплату, и пенсию. Человек продолжит работать, платить налоги, и в результате раз в два года его пенсию пересмотрят с учётом дополнительных вкладов", - добавила министр труда и социальной защиты.
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