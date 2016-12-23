Новый закон о пенсиях позволит увеличить выплаты всем получателям

Новый закон о пенсиях, который вступит в силу 1 января, позволит увеличить выплаты для всех получателей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Стелла Григораш в эфире передачи Fabrika. Она отметила, что реформа необходима.

"Разработанный нами законопроект предусматривает ряд комплексных мер, которые обеспечат финансовую устойчивость системы. Некоторые меры, в том числе и валоризация, очень дорогостоящие, так как пенсии действительно повысят. В первую очередь, надо обеспечить гражданам Молдовы достойный уровень жизни,

во-вторых нужна стабильная финансовая система", - сказала министр труда и социальной защиты Стелла Григораш.

По словам гостей передачи, от новой системы расчёта выплат выиграют пенсионеры.

"Мы вышли из советской системы, когда все получали одинаковые пенсии. Правительство и политики должны проявить мужество, чтобы реализовать эту реформу. Надеюсь, увеличение пенсий и валоризация, которую вы проведете в следующем году, убедят многих граждан, что реформу реализовали в их интересах", - отметила директор Политического женского клуба 50/50 Екатерина Мардарович.

Министр Стелла Григораш отметила, что вышедшие на пенсию граждане имеют право работать. Они смогут просить перерасчета выплат раз в два года.

"Граждане, которые вышли на пенсию, имеют право работать. Они будут получать и зарплату, и пенсию. Человек продолжит работать, платить налоги, и в результате раз в два года его пенсию пересмотрят с учётом дополнительных вкладов", - добавила министр труда и социальной защиты.