23 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Платону отказано в проведении открытого судебного заседания
21.12.2016

Ходатайство адвокатов предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании денег в особо крупных размерах, о проведении открытого судебного заседания по его делу, среду было отклонено судейской коллегией суда Буюкань под председательством Виктора Бойко.

Бизнесмен выкрикнул журналистам, когда его проводили по коридору, что "суд отказал в открытом процессе". "Они не обращают внимание даже на мнение прокуроров. Сами все решают", - заявил Платон. Адвокат Платона Эдуард Руденко пояснил, что защита потребовала отвода этого состава суда. Установочное заседание по делу Платона не может состояться в силу разных причин уже третий раз подряд. На этом заседании стороны участники процесса должны определить очередность заслушивания свидетелей, их состав, график проведения заседаний.


 
Количество просмотров:
176
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.