Платону отказано в проведении открытого судебного заседания

Ходатайство адвокатов предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании денег в особо крупных размерах, о проведении открытого судебного заседания по его делу, среду было отклонено судейской коллегией суда Буюкань под председательством Виктора Бойко.

Бизнесмен выкрикнул журналистам, когда его проводили по коридору, что "суд отказал в открытом процессе". "Они не обращают внимание даже на мнение прокуроров. Сами все решают", - заявил Платон. Адвокат Платона Эдуард Руденко пояснил, что защита потребовала отвода этого состава суда. Установочное заседание по делу Платона не может состояться в силу разных причин уже третий раз подряд. На этом заседании стороны участники процесса должны определить очередность заслушивания свидетелей, их состав, график проведения заседаний.