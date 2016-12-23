Красивый жест Игоря Додона за три дня до вступления в должность Президента РМ!

Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе со своей женой Галиной вчера посетили многодетную семью из села Синешть Унгенского района, а также подарили им множество подарков.

Игорь Додон написал на одной из социальной сети, что накануне зимних праздников они со своей женой решили зажечь лучик надежды и в семье Пую.

«Несмотря на сложную финансовую ситуацию и отсутствие поддержки со стороны властей, семья воспитывает 9 детей (7 мальчиков и 2 девочки, в возрасте 3-17 лет). Для того, чтобы эта семья почувствовала магию зимних праздников, мы подарили детям телевизор, одежду и игрушки от наших мальчиков, школьные принадлежности, сладости, подарки, продукты питания и предметы первой необходимости.

Мы не забыли и о заботах мамы, которая с любовью воспитывает этих замечательных детей, и подарили ей автоматическую стиральную машину, а также предоставили финансовую помощь», — уточнил он.

Также, президент РМ призвал граждан быть более сплоченными и дарить улыбки и радость всем вокруг.

Кристина Пендя