Тимофти: Нам незачем просить прощения у сепаратистского режима, мы защищали конституционный режим

Президент Республики Молдова Николае Тимофти считает, что избранный президент Игорь Додон все чаще удивляет общественное мнение высказываниями, которые могут способствовать возврату к удручающему морально-духовному состоянию.

Также Николае Тимофти считает, что высказывания Игоря Додона могут внести беспокойство в общество, говорится в пресс-релизе, направленном пресс-службой главы государства агентству МОЛДПРЕС.

Ниже мы приводим текст заявления президента Николае Тимофти:

«В области политики существуют уязвимые темы, которые нельзя категорически и однобоко трактовать, а если кто-то это делает, он должен взять на себя ответственность за возможные последствия. Одно из дерзких заявлений в адрес участников войны на Днестре, семей, потерявших в боях отцов и сыновей, а также государственных органов касается извинений, которые «Кишинев должен попросить у Приднестровья».

В чем была вина Кишинева, что 2 марта 1992 года, когда Республика Молдова получила статус государства-члена ООН, сепаратистские силы атаковали полицейские посты Кишинева на восточном берегу Днестра?! За четыре месяца боевых действий, которые велись в Кочиерах, Кошнице, Бендерах, пролилось много крови для защиты национальной независимости и территориальной целостности. Просить сегодня прощение за то, что мы не уступили, не предали идеалы и хотели защитить конституционный режим?

Я твердо убежден, что президент Республики Молдова, независимо от сферы политики, благодаря которой он пришел на главную государственную должность, должен решительно поддерживать процесс эвакуации незаконно находящихся в Приднестровье российских войск и быть более сдержанным в отношениях с тираспольскими сепаратистскими лидерами, а также в намерениях федерализации Республики Молдова.

Позиции избранного на выборах 13 ноября президента имеют достаточно подтекста, чтобы скомпрометировать стабильность в стране и национальное единство.

Трудно, но не невозможно быть президентом всех граждан, учитывать их пожелания, но в то же время не ставить под угрозу законодательные акты и Конституцию страны.

Общность идей с прогрессивными силами, гражданским обществом, интеллектуальной элитой народа – таков должен быть принцип правления президента Республики Молдова, а не партийные догмы, которые запускаются в политику. Проводить политику для партии и политику от имени граждан – разные вещи, второе крайне важно для главы государства, поскольку показывает его политическую, гражданскую зрелость и уважение к Родине».