Политика Европарламентарий просит председателя Европейской комиссии принять меры в отношении проводимой в Кишиневе «налоговой амнистии»: «Граждане РМ ожидают, что ЕС будет на их стороне» Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании, в режиме чрезвычайной спешки продвигаемый руководством страны, не борется с отмыванием денег, а способствует ему. В то время как власти Республики Молдова неоднократно обязывались усилить борьбу с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством, этот законопроект направлен в противоположную сторону и служит на пользу нескольким лицам, имеющим значительные состояния сомнительного происхождения.



Об этом заявил Зигфрид Мурешан в письме председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру, попросив высокопоставленного чиновника принять это к сведению и потребовать объяснений от властей РМ.



«Название этого законодательного акта может создать впечатление, что он направлен на улучшение экономической ситуации и бизнес-среды в РМ. Но фактически этот законопроект является тотальной налоговой амнистией, предоставленной физическим лицам, чтобы они могли добровольно задекларировать и зарегистрировать свои активы, не заявленные до 1 июля 2017 года, уплатив единую пошлину в 2%. Внимание к этому закону привлекает поспешность, с которой документ прошел через законодательный процесс. Этот закон не борется с отмыванием денег, а способствует ему. Очевидно, что он направлен не на улучшение экономической ситуации в РМ, а на интересы меньшинства, которое получило состояние незаконно», - заявил депутат Европейского парламента.



Люди ожидают, что поддержка ЕС будет обусловлена прогрессом в реформировании страны, говорит европарламентарий.



«Учитывая актуальность и важность этой проблемы, результаты даст только действие на самом высоком европейском политическом уровне. Граждане Молдовы ожидают, что ЕС будет на их стороне в продвижении повестки дня по борьбе с коррупцией в стране. Если мы разочаруем граждан сейчас, то в дальнейшем будет трудно убедить людей поддерживать более тесные связи между их страной и ЕС», - говорит Зигфрид Мурешан.







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