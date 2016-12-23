Антивирусный удар по гепатиту

Любовь Тарабурка

В Молдову были доставлены препараты, применяемые при лечении больных с хроническими гепатитами и вирусными циррозами печени типов B,C и D. Эти лекарственные препараты Министерством здравоохранения были приобретены впервые, и полученного количества медикаментов хватит, чтобы лечить в 7 раз больше пациентов, чем до сих пор.

Как выяснила «Панорама» в Минздраве, если до недавнего времени в списки больных для лечения от хронического вирусного гепатита включалось от 200 до 300 человек, то закупленных лекарств хватит, чтобы в 2017-м провести лечение более 3 тыс. больных. Медицинская статистика показывает, что обычно пациент лечится 8-12 недель, а эффективность этих медикаментов составляет 90%.

Также были приобретены лекарственные препараты для лечения по схемам больных гепатитами типов B и D, в том числе полностью были покрыты потребности для лечения детей, пострадавших от этих болезней.

В ближайшее время Министерство здравоохранения планирует закупленные препараты распределить по районам. По словам министра здравоохранения Руксанды Главан, лекарства будут отправлены в районные медицинские учреждения до конца первой недели 2017 года, согласно составленным спискам и решениям по каждому пациенту.

Глава Минздрава призвала всех граждан, которые знают, что являются носителями вируса или болеют гепатитом, обратиться к врачу-инфекционисту по месту жительства, чтобы пройти повторное обследование и записаться на лечение.

«Панораме» стало известно, что до сегодняшнего дня 1200 пациентов представили документы в специализированную комиссию Министерства здравоохранения, а 1000 больных уже прошли обследование. В результате, большинство больных, которые согласились пройти антивирусное лечение, гарантированное государством, получат бесплатно лекарства и медицинскую помощь, начиная с января 2017 года.

После того, как будет завершен процесс составления списков на антивирусное лечение, Минздрав намерен закупить еще одну партию препаратов от гепатита на финансовые средства, предусмотренные для этих целей в бюджете госведомства на 2017 год.

Согласно статистике медицинского госведомства, на сегодняшний день в Молдове насчитывается 15400 больных хроническим вирусным гепатитом типа С, 28118 – гепатитом типа B и 1815 – типа D.

Напомним, что лекарства для лечения хронических вирусных гепатитов были закуплены на сумму в 35 млн леев. Финансовые средства были предусмотрены для реализации Национальной программы по борьбе с гепатитами (В, С и D) на 2016 год.