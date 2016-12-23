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Президент РМ Игорь Додон формирует себе кабинет
21.12.2016

Как стало известно NM, доктор экономических наук Елена Горелова займет должность советника по экономическим вопросам в президентской администрации Игоря Додона. Внутреннюю политику в аппарате главы государства будет курировать социалист Ион Чебан, который сейчас возглавляет фракцию ПСРМ в кишиневском мунсовете.

Советником президента по юридическим вопросам может стать нынешний член Центризбиркома (по квоте ПСРМ) Максим Лебединский. Он отказался комментировать NM информацию о его предстоящем назначении на должность советника до того, как будет принято официальное решение.

Информацию о том, что Чебан и Лебединский войдут в администрацию президента, NM подтвердил один из депутатов-социалистов. О кандидатуре Гореловой сообщил источник, близкий к ПСРМ. Сама Елена Горелова заявила NM, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о своем будущем назначении.

Ранее NM сообщал, что экс-министр реинтеграции Молдовы Василий Шова и депутат-социалист Андрей Негуца получили предложения перейти на работу в аппарат президента страны. Шова может стать советником Игоря Додона по реинтеграции, а Негуца — по внешней политике. Президент Игорь Додон подтвердил NM эту информацию.

Елена Горелова

Елена Горелова

На вопрос NM, сохранится ли название должности, которую займет Негуца (полностью этот пост называется советник по внешней политике и евроинтеграции), Додон ответил, что в его администрации будет работать советник по внешней политике.

Пост главы аппарата президента предложено занять Руслану Флоче, работавшему советником Зинаиды Гречаной во времена ее премьерства. В последнее время Флоча возглавлял территориальное управление «Центр» Национального центра по борьбе с коррупцией. По информации NM, Руслан Флоча принял предложение Додона возглавить его администрацию.


 
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