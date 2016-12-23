Президент РМ Игорь Додон формирует себе кабинет

Как стало известно NM, доктор экономических наук Елена Горелова займет должность советника по экономическим вопросам в президентской администрации Игоря Додона. Внутреннюю политику в аппарате главы государства будет курировать социалист Ион Чебан, который сейчас возглавляет фракцию ПСРМ в кишиневском мунсовете.

Советником президента по юридическим вопросам может стать нынешний член Центризбиркома (по квоте ПСРМ) Максим Лебединский. Он отказался комментировать NM информацию о его предстоящем назначении на должность советника до того, как будет принято официальное решение.

Информацию о том, что Чебан и Лебединский войдут в администрацию президента, NM подтвердил один из депутатов-социалистов. О кандидатуре Гореловой сообщил источник, близкий к ПСРМ. Сама Елена Горелова заявила NM, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о своем будущем назначении.

Ранее NM сообщал, что экс-министр реинтеграции Молдовы Василий Шова и депутат-социалист Андрей Негуца получили предложения перейти на работу в аппарат президента страны. Шова может стать советником Игоря Додона по реинтеграции, а Негуца — по внешней политике. Президент Игорь Додон подтвердил NM эту информацию.

Елена Горелова

На вопрос NM, сохранится ли название должности, которую займет Негуца (полностью этот пост называется советник по внешней политике и евроинтеграции), Додон ответил, что в его администрации будет работать советник по внешней политике.

Пост главы аппарата президента предложено занять Руслану Флоче, работавшему советником Зинаиды Гречаной во времена ее премьерства. В последнее время Флоча возглавлял территориальное управление «Центр» Национального центра по борьбе с коррупцией. По информации NM, Руслан Флоча принял предложение Додона возглавить его администрацию.