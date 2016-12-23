Главная Письмо гражданского общества РМ, адресованное руководству ЕС: Нападки Плахотнюка на Тапиолу переходят все пределы Несколько значимых представителей гражданского общества подписали письмо, адресованное европейским чиновникам, а также главам дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе, в котором осуждают грубые нападки в отношении посла ЕС в Республике Молдова Пиркки Тапиолы в средствах массовой информации, контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком.



«Несколько дней назад один из телеканалов, принадлежащих молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, Publika TV, инициировал нападки в адрес главы Делегации Европейского Союза в Молдове Пиркки Тапиолы в связи с тем, что Делегация ЕС опубликовала «Декларацию о правах человека», осуждая практику антидемократических властей в преследовании оппозиции, адвокатов и защитников прав человека. Эти нападки являются прямым следствием деградации демократии в Молдове. Мы осуждаем это и выражаем неодобрение такой практике, которая все чаще встречается в местных СМИ, находящихся под политическим контролем», - говорится в заявлении гражданского общества.



Лидеры общественного мнения утверждают, что Плахотнюк стремится заставить замолчать любой критический голос, а запугивание европейского дипломата переходит любые пределы.



«Мы считаем, что основная цель Плахотнюка свести оппозицию к молчанию, чтобы создать впечатление, что «нынешнему режиму альтернативы нет» - аргумент, который был предложен и будет предлагаться на официальных встречах. С его финансовыми и административными возможностями Плахотнюк может уничтожить любые признаки оппозиции на многие десятилетия. Все, что для этого требуется от международного сообщества, это нейтралитет и уступки, а все, что нужно от людей внутри страны, это молчание», - говорится в письме.



«Людей запугивают, дискредитируют, оскорбляют и преследуют, чтобы они замолчали. Ситуация ухудшилась настолько, что объектом этих нападок становятся даже представители дипломатического корпуса. Запугивание представителя ЕС в Молдове переходит любые пределы. Если СМИ Плахотнюка так говорят о дипломате ЕС, представьте себе, «лечение», применяемое к местным критическим голосам со стороны механизма пропаганды. Если не действовать сейчас, то все может ухудшиться еще больше», - продолжают общественные активисты.



Представители гражданского общества призывают партнеров по развитию обусловить финансовую поддержку Республике Молдова внедрением реальных реформ, призванных вывести государственные институты из плена.



«Мы призываем учреждения ЕС обусловить финансовую поддержку РМ и требовать внедрения реальных реформ, которые освободят государственные учреждения из тисков беззакония, где на данный момент она находится», - заключает гражданское общество в своем письме.

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