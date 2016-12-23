Депутаты уходят в отпуск после 23 декабря

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Политика
Вторая очередная сессия парламента 2016 года заканчивается 23 декабря согласно решению Постоянного бюро Парламента Республики Молдова. Депутаты вернутся из отпуска 16 января 2017 года.
Если решение будет поддержано депутатами, специальная комиссия оценит питание детей в школах и детских садах, проанализирует выявленные нарушения и определит законодательные решения, которые позволят улучшить процесс отбора хозяйствующих субъектов, которые обеспечивают школы и детские сады продуктами питания.
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