Депутаты уходят в отпуск после 23 декабря

Вторая очередная сессия парламента 2016 года заканчивается 23 декабря согласно решению Постоянного бюро Парламента Республики Молдова. Депутаты вернутся из отпуска 16 января 2017 года.

На этой неделе депутаты соберутся на пленарные заседания 22 и 23 декабря. В повестку дня включены 24 темы, в том числе Отчет об управлении и использовании публичных финансовых ресурсов и публичного имущества, представленный Счетной палатой, законопроект, который предусматривает увеличение пособий при рождении, а также решение о создании Специальной комиссии для повышения эффективности законодательной базы в области питания детей в дошкольных и учебных заведениях.

Если решение будет поддержано депутатами, специальная комиссия оценит питание детей в школах и детских садах, проанализирует выявленные нарушения и определит законодательные решения, которые позволят улучшить процесс отбора хозяйствующих субъектов, которые обеспечивают школы и детские сады продуктами питания.