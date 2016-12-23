23 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Депутаты уходят в отпуск после 23 декабря
21.12.2016

Вторая очередная сессия парламента 2016 года заканчивается 23 декабря согласно решению Постоянного бюро Парламента Республики Молдова. Депутаты вернутся из отпуска 16 января 2017 года.
На этой неделе депутаты соберутся на пленарные заседания 22 и 23 декабря. В повестку дня включены 24 темы, в том числе Отчет об управлении и использовании публичных финансовых ресурсов и публичного имущества, представленный Счетной палатой, законопроект, который предусматривает увеличение пособий при рождении, а также решение о создании Специальной комиссии для повышения эффективности законодательной базы в области питания детей в дошкольных и учебных заведениях. 

Если решение будет поддержано депутатами, специальная комиссия оценит питание детей в школах и детских садах, проанализирует выявленные нарушения и определит законодательные решения, которые позволят улучшить процесс отбора хозяйствующих субъектов, которые обеспечивают школы и детские сады продуктами питания.


 
Количество просмотров:
149
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.