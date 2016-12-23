Регистрация машин с иностранными номерами по сниженной цене исправит прежнюю ошибку, заявления

Правительство пытается исправить допущенную ранее ошибку путём регистрации импортированных до 1 ноября 2016 года автомобилей с 70-процентной скидкой от ставки акцизного сбора, однако такому решению рады не все. Соответствующие заявления прозвучали в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„За каждую ошибку приходится платить. Они позволили людям вкладывать деньги и ввозить эти машины, и мы не можем заставить людей отказаться от своего имущества. С другой стороны, в невыгодном положении оказываются те, кто заплатил все налоги и зарегистрировал свои транспортные средства. Те, кто позволил молдавским гражданам ездить с иностранными номерами, оплачивая одну лишь виньетку, преследовали политические цели, желая получить как можно больше голосов. Правительство нашло компромисс, но этот компромисс удовлетворяет не всех”, - отметил экономический эксперт из „Expert-Grup” Думитру Будянски.

Руководитель Управления налоговой политики и налогового законодательства в рамках Министерства финансов Дорел Норок сообщил, что регистрацию предстоит пройти примерно 35 тысячам автомобилей. „В общей сложности в Молдове зарегистрировано 165 тысяч автомобилей с иностранными номерами. Но 35 тысяч из них находятся в пользовании граждан Республики Молдова, проживающих здесь и имеющих молдавские водительские права. Убытки, понесённые бюджетом вследствие закона о виньетке, превысили 150 миллионов леев”.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Виталие Рапча в ходе передачи заявил о том, что нерегистрация транспортных средств достигла масштабов настоящего явления. „Если в 2013 году количество тех, кто ездил, оплачивая только виньетку, составляло 6 тысяч, то в 2014 году это число достигло 14 тысяч человек, ежегодно удваиваясь”, - пояснил Рапча.

В соответствии с недавним постановлением правительства, те граждане, которые приобрели автомобили за рубежом до 1 ноября 2016 года, смогут зарегистрировать их в период с 1 января по 1 апреля 2017 года, заплатив 30 процентов от ставки акцизного сбора на импорт.