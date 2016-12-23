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Экономика
Молдова получит 5 млн евро в виде грантов на проекты по продвижению инноваций
22.12.2016

Пять миллионов евро получит Молдова в виде грантов на проекты по продвижению инноваций, энергоэффективности и развитие предпринимательства в Дунайском регионе. 

Грант в пять миллионов евро поступит в рамках соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы. Кабмин документ ратифицировал. Средства направят местным властям, неправительственным организациям, учебным заведениям и Торгово-промышленной палате.

Более четырех миллионов леев нашей стране передаст Швейцария на усовершенствование диагностики неинфекционных заболеваний. Как отмечается в законопроекте, который одобрил накануне кабмин, помощь поступит в рамках проекта технической поддержки и обучения специалистов в области здравоохранения.

В нашей стране появится Государственный реестр территориально-административных единиц и адресов. Согласно законопроекту, который одобрило накануне правительство, его создание обойдется более чем в два миллиона леев, а на содержание понадобиться почти 500 тысяч леев в год.


 
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