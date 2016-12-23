Президенту Николаю Тимофти исполнилось 68 лет

Президенту Николаю Тимофти сегодня исполняется 68 лет. Глава государства родился в 1948 году в селе Чутулешты Флорештского района. Он женат, у него трое сыновей.

Николай Тимофти окончил юридический факультет Молдавского госуниверситета. С 1990 по 96-й год был вице-председателем Верховного суда и председателем Уголовной коллегии.

Впоследствии возглавлял Апелляционную палату, Высшую судебную палату, был председателем Высшего совета магистратуры. 16 марта 2012 года стал четвертым президентом Республики Молдова.

Мандат Николая Тимофти на посту главы государства истекает завтра, 23 декабря, когда состоится церемония инаугурации избранного президента Игоря Додона.