За последние пять лет число студентов сократилось в Молдове на 30%

Число студентов сократилось в нашей стране за последние пять лет на 30 процентов. По данным официальной статистики, больше остальных снижение интереса со стороны молодежи ощутили факультеты архитектуры и экономики.

Если в 2011 году в университеты страны зачислили почти 104 тысячи студентов, то в этом году менее 75 тысяч, то есть на 28 процентов меньше.

Среди нынешних студентов более 57% - девушки, юношей - 43%.

В этом году на бюджетных места обучаются 41% студентов.

Ощутимее всего число студентов снизилось на тех факультетах, к которым пять лет назад молодежь проявляла наибольший интерес. Желающих стать архитекторами уменьшилось на 40 процентов, экономистами - на 35. Абитуриенты реже выбирают обучение в сфере сельского хозяйства и искусства.

По данным Национального бюро статистики, за последние пять лет убавилось студентов и на факультетах педагогики, права, медицины и фармацевтики.