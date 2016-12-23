Заявление Всемирного банка относительно Закона о либерализации капитала и налоговых льготах

Всемирным банком на этой неделе были получены многочисленные запросы выступить с позицией по отношению к законопроекту о либерализации капитала и налоговых льготах. Международный опыт показал, что заполнение деклараций на имущество в строгом соответствии с положениями Пакета по неподкупности, принятого в этом году, могло бы стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. При рассмотрении означенного законопроекта возник ряд рисков в сфере неподкупности, о которых правительство было проинформировано 15 декабря 2016 года.

Также новый Пакет по неподкупности мог бы стать определящим элементом в предоставлении Всемирным банком бюджетной поддержки для Республики Молдова в будущем. Диалог с властями продолжается, и есть надежда на то, что данный законопроект не будет принят без существенного пересмотра. ВБ понимает обоснованные опасения гражданского общества и продолжит оказывать поддержку реформам в сфере неподкупности на благо рядовых граждан Республики Молдова.