Главный переговорщик Тирасполя оценивает ход переговоров

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ОБСЕ стремится обеспечить последовательность и преемственность переговорного процесса между Молдовой и Приднестровьем в связи с предстоящим в 2017 г. Австрийским председательством в ОБСЕ.
Скэнлан также сообщил, что будущий Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ от Австрии Вольф Дитрих Хайм планирует посетить Тирасполь в середине января 2017 г.
Оценивая ход переговоров с РМ, Игнатьев отметил "фактическое отсутствие позитивной динамики в диалоге сторон".
По его мнению, это обусловлено "безответственным отношением Молдовы к переговорам с Приднестровьем и исполнению ранее достигнутых договоренностей".
"Берлинский протокол, подписанный в июне 2016 г. - невыполненное "домашнее задание" для всех участников переговорного процесса в формате "5+2". Считаю обеспечение практической реализации пунктов, закрепленных в данном документе, делом чести для сторон и всех партнеров, участвующих в процессе урегулирования" - сказал Игнатьев.
Он сделал акцент на безотлагательном характере проблемы доставки импортных грузов в Приднестровье по железной дороге в контексте перспектив пролонгации срока действия Протокольного решения "О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья".
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