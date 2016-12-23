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Главный переговорщик Тирасполя оценивает ход переговоров
22.12.2016

ОБСЕ стремится обеспечить последовательность и преемственность переговорного процесса между Молдовой и Приднестровьем в связи с предстоящим в 2017 г. Австрийским председательством в ОБСЕ.
Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на приднестровский МИД, об этом заявил глава Миссии ОБСЕ в РМе Майкл Скэнлан в среду на встрече в Тирасполе с главным переговорщиком региона Виталием Игнатьевым.

Скэнлан также сообщил, что будущий Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ от Австрии Вольф Дитрих Хайм планирует посетить Тирасполь в середине января 2017 г.

Оценивая ход переговоров с РМ, Игнатьев отметил "фактическое отсутствие позитивной динамики в диалоге сторон".

По его мнению, это обусловлено "безответственным отношением Молдовы к переговорам с Приднестровьем и исполнению ранее достигнутых договоренностей". 

"Берлинский протокол, подписанный в июне 2016 г. - невыполненное "домашнее задание" для всех участников переговорного процесса в формате "5+2". Считаю обеспечение практической реализации пунктов, закрепленных в данном документе, делом чести для сторон и всех партнеров, участвующих в процессе урегулирования" - сказал Игнатьев. 

Он сделал акцент на безотлагательном характере проблемы доставки импортных грузов в Приднестровье по железной дороге в контексте перспектив пролонгации срока действия Протокольного решения "О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья".


 
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