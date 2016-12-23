Amnesty: политическое влияние против адвокатов, недопустимо

Amnesty International Moldova возмущена отсутствием прозрачности и справедливости со стороны правоохранительных органов в делах против адвокатов и правозащитников Молдовы.

Как передает "ИНФОТАГ", в ее сообщении выражено "подозрение, что дела против адвокатов Анны Урсаки и Эдуарда Руденко открыты по политическим признакам, поскольку они занимаются резонансными делами против Григория Петренко и Вячеслава Платона".

Правозащитники считают, что "политическое влияние против адвокатов, согласно международным стандартам, недопустимо".

Amnesty International Moldova изучила дела Вячеслава Платона и Влада Филата, после чего запросила встречу с ними, но получила отказ. После попытки встретиться с Платоном и Филатом, правозащитникам стали поступать письма от других адвокатов, которые жаловались, что им также запретили встречаться с клиентами, находящимися в тюрьме в„–13.

"Недавно возбуждены дела против адвокатов Вячеслава Цуркана и Максима Белински. Они вызывают подозрения относительно соблюдения всех законодательных процедур", - считают в Amnesty International.

По мнению организации, "Молдова не должна преследовать представителей информационно-пропагандистской деятельности", считая, что "правоохранительные органы и власти обязаны соблюдать Конституцию и применять закон без политического влияния и без нарушения международных обязательств РМ".