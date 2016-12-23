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Политика
Тираспольский лидер выбрал для себя новую резиденцию
22.12.2016

Резиденция президента непризнанной ПМР и его администрации будет располагаться в новом месте - в центре Тирасполя в особняке по улице Карла Маркса, 187, который прежде занимал минфин. 

Распоряжением нового президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского здание будет безвозмездно передано с баланса минфина на баланс администрации президента. В то же время с баланса администрации президента на баланс правительства переведены здания прежней резиденции по улице Горького, 53 и улице Пушкина, 18. 

Всего, в администрацию президента войдут пять объектов недвижимости, в том числе Дом официальных приемов по улице Мира, 50 и "Представительская резиденция "Ягорлык" с земельным участком и водными объектами общей площадью 47 га в одноименном заповеднике на территории Дубоссарского района в селе Гояны.


 
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