Тираспольский лидер выбрал для себя новую резиденцию

Резиденция президента непризнанной ПМР и его администрации будет располагаться в новом месте - в центре Тирасполя в особняке по улице Карла Маркса, 187, который прежде занимал минфин.

Распоряжением нового президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского здание будет безвозмездно передано с баланса минфина на баланс администрации президента. В то же время с баланса администрации президента на баланс правительства переведены здания прежней резиденции по улице Горького, 53 и улице Пушкина, 18.

Всего, в администрацию президента войдут пять объектов недвижимости, в том числе Дом официальных приемов по улице Мира, 50 и "Представительская резиденция "Ягорлык" с земельным участком и водными объектами общей площадью 47 га в одноименном заповеднике на территории Дубоссарского района в селе Гояны.