Политика Молдова проголосовала за признание Крыма оккупированной территорией Молдова проголосовала за принятие резолюции ООН о признании Крыма территорией, временно оккупированной Российской Федерацией. Решение было принято на этой неделе Генеральной ассамблеей ООН. За признание оккупации Крыма проголосовало 70 государств, против - 26, воздержались 77 стран. Среди тех, кто проголосовал за признание России страной-оккупантом, а Крым временно оккупированным - страны ЕС, Канада, США, Грузия, Япония. Против выступили Россия, Китай, Куба, ЮАР, Узбекистан, Казахстан, Армения, Беларусь, Индия. В Резолюции содержится призыв к России восстановить на полуострове правовую систему и допустить международных наблюдателей. На этой неделе США и Совет Европейского союза продлили до 31 июля 2017 года экономические санкции против России, кот орые были инициированы в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. В ходе избирательной кампании по выборам президента Молдовы, Игорь Додон заявил, что "Крым принадлежит Российской Федерации".

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