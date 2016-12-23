Молдова проголосовала за признание Крыма оккупированной территорией

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Политика
Молдова проголосовала за принятие резолюции ООН о признании Крыма территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.
Решение было принято на этой неделе Генеральной ассамблеей ООН. За признание оккупации Крыма проголосовало 70 государств, против - 26, воздержались 77 стран.
Среди тех, кто проголосовал за признание России страной-оккупантом, а Крым временно оккупированным - страны ЕС, Канада, США, Грузия, Япония.
Против выступили Россия, Китай, Куба, ЮАР, Узбекистан, Казахстан, Армения, Беларусь, Индия.
В Резолюции содержится призыв к России восстановить на полуострове правовую систему и допустить международных наблюдателей.
На этой неделе США и Совет Европейского союза продлили до 31 июля 2017 года экономические санкции против России, кот орые были инициированы в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. В ходе избирательной кампании по выборам президента Молдовы, Игорь Додон заявил, что "Крым принадлежит Российской Федерации".
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