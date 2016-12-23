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Политика
В молдавском парламенте появились два новых депутата
22.12.2016

Спикер молдавского парламента Андриан Канду представил на заседании высшего законодательного органа в четверг двух новых депутатов.

"На основании решения Конституционного суда от 20 декабря депутатами парламента стали Ирина Миздренко, представляющая Партию социалистов, и Симион Грищук – от Либерально-демократической партии", — сказал Канду. Два депутатских кресла стали свободными после того, как Игорь Додон, избранный президентом Молдовы, сдал свой мандат парламентария, а также в связи с тем, что народные избранники исключили из состава депутатов приговоренного к 9 годам лишения свободы экс-премьера Молдовы Владимира Филата.


 
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