На прошлой неделе зарегистрировали более 11 700 случаев ОРВИ

Число зарегистрированных случаев ОРВИ выросло на этой неделе по сравнению с прошлой более чем на 34 процента. Эпидемиологический порог был преодолен на четыре недели раньше, чем в прошлые годы.

Угрозы эпидемии, по оценкам специалистов, нет, однако они предупреждают о важности профилактики респираторных инфекций.

По данным Национального центра общественного здоровья, с 12 по 18 декабря в стране зарегистрировали более 11700 случаев ОРВИ, 2867 случаев бронхита и пневмонии, а также 114 случаев гриппа В большинстве случаев грипп вызван вирусом AH3N2.

"Он гораздо менее агрессивен, чем штамм AH1N1. Симптомы не такие тяжкие, боль средней тяжести", - сказал глава Центра инфекционного контроля Штефан Георгицэ.

При заболевании гриппом к врачу идти не рекомендуется, чтобы не заразить вирусом окружающих.

"Если появились симптомы гриппа, надо вызвать семейного врача на дом. Не рекомендуется посещать поликлинику, школу, детский сад или ходить на работу", - добавил глава Центра инфекционного контроля.

Распространение вирусных инфекций можно предупредить простыми мерами, нужно мыть руки, проветривать помещения, дезинфецировать рабочие поверхности, пить побольше чая, потреблять фрукты и овощи.

В столичном лицее имени Михая Витязула перед началом уроков проводят осмотр учеников.

"На прошлой неделе было до пяти случаев вирусных заболеваний в каждом классе. Детей, которые чихают и кашляют, а также у которых высокая температура, мы отправляем домой", - отметил врач лицея им. М.Витязула Константин Маник.

На переменах и после занятий подоконники, мебель и полы протирают дезынфецирующими средствами.

Всего с начала холодного сезона в нашей стране ОРВИ заболели 90 тысяч жителей, а 178 человек заразились гриппом.