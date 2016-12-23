Прокурор мешает защите Усатого и обеспечивает привилегии «черному банкиру»

Прокурор Виталие Бусуйок всячески затягивает представление в судебную инстанцию материалов уголовного дела против лидера «Нашей Партии», мэра Бельц Ренато Усатого и ущемляет права участников процесса со стороны защиты, ставя при этом в привилегированное положение скрывающегося в Лондоне «черного банкира» Германа Горбунцова. Это стало очевидно в ходе очередного заседания суда сектора Рышкановка, которое прошло в среду.

Лишь после настойчивых требований защиты Усатого судебная инстанция обязала сторону обвинения представить в суд материалы уголовного дела, в рамках которого было издано постановление прокуратуры об аресте Усатого, и вызвала в суд других лиц, упоминаемых в этом деле.

Прокурор обеспечил явку адвоката Германа Горбунцова, позабыв о других участниках процесса, тем самым поставив в привилегированное положение банкира, заявил в ходе заседания суда адвокат Усатого Анатол Истрате.

Так, по его словам, прокурор утверждает, что уголовном деле фигурируют только Усатый и Горбунцов, однако это не так: «Хочу напомнить прокурору, что по этому делу проходят четыре человека – Давитян, Маларчук, Усатый и Чобану».

«Так как прокурор обеспечил явку в суд адвоката Горбунцова, то чтобы избежать дискриминации в отношении других лиц в рамках этого уголовного дела, которых еще трое, и статус которых нам не известен, их также необходимо привести в суд», – заявил Истрате.

Он подчеркнул, что «отказ от приглашения всех четверых в суд будет считаться нарушением их прав. У нас не может быть разное отношение к ним. Чтобы не получилось ситуации: «Горбунцову необходимо отправить повестку любыми способами, а про всех остальных участников процесса, которые в настоящий момент арестованы, забыли».

«Мы не можем допустить того, чтобы к Горбунцову у суда было отношение, отличное от других участников процесса. Во всяком случае, если это процесс, претендующий на справедливость и соблюдение прав всех участников», – заключил Истрате.

Защита Усатого считает, что прокуратура умышленно затягивает рассмотрение заявления о признании незаконным постановления о возобновлении уголовного преследования Усатого в рамках давно закрытого дело по «Универсалбанку».

Следующее заседание по этому делу назначено на 22 декабря.