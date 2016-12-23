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Экономика
Накоплены астрономические долги перед бюджетом социального страхования
22.12.2016

Задолженности юридических лиц перед бюджетом социального страхования достигли астрономических величин, что отрицательно сказывается на возможностях выполнения Национальной кассой социального страхования (НКСС) выплат гражданам.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в НКСС, список плательщиков, которые на начало ноября имели свыше 10 тыс. лей долга по уплате взносов страхования, превысил 2 250. Из них у 369 задолженность превышала 100 тыс. леев, а у 39 - 1 млн. леев.

Самый большой долг перед бюджетом соцстрахования - у национального колледжа виноградарства и виноделия - более 39,5 млн. леев, колледжа Mondostud-Art - 10,6 млн., Управления электротранспорта Кишинева - 6,4 млн., Железной дороги Молдовы - 5,9 млн. леев, ООО Ianus - 5,8 млн., госпредприятия Sarmat - 5,09 млн. и компании Valiecxchimp - 5,08 млн. леев.

НКСС напоминает, что крайний срок уплаты взносов социального страхования за ноябрь - 26 декабря. Несвоевременная или неполная уплата грозит штрафом от 30 до 50 условных единиц (1500-2500 леев). Неуплата влечет начисление пени в размере 0,1% задолженности за каждый день просрочки, включая дату перечисления.


 
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