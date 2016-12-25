Александр Слусарь: «Молчание правительства в отношении налоговой амнистии еще раз доказывает, кто реально управляет страной»

Молчание кабинета министров, возглавляемого премьер-министром Павлом Филипом, в отношении законопроекта о либерализации капитала и налоговом стимулировании еще раз доказало, кто на самом деле хозяин в Молдове. Об этом заявил заместитель председателя партии «Платформа Достоинство и Правда» Александр Слусарь.

«Я хочу обратить внимание граждан на изменение ситуации в связи с проектом закона амнистии капитала группы Плахотнюка и всех коррумпированных чиновников Молдовы, которую продвигал его фин и подельник. Я не хочу сказать, что это большая победа, так как общая ситуация авторитарного зловония в стране не меняется и к этому криминальному законопроекту GBC может вернуться в любой момент.

Но я хочу обратить внимание на то, что совместные усилия гражданского общества и антиолигархической оппозиции могут быть эффективны. 1 декабря этот документ, который даже язык не поворачивается назвать законопроектом, был выброшен на сайт Парламента пятью людьми со значками депутатов. Ещё раз подчёркиваю, Правительство якобы технократов и реформаторов вообще было выключено из такого важного процесса как амнистия капитала и налогового стимулирования. Хоть один звук от премьер-министра или кого-либо из министров кто-то слышал? Этим, кстати, Плахотнюк лишний раз дал понять всем кто реально управляет страной, а кто его должен прикрывать перед партнёрами по развитию», - считает зампред ППДП.

«И дальше в надежде на праздники, послевыборную завесу в виде «страшных» геополитических заявлений нового Президента и общей годовой усталости общества, главный захватчик нашей страны решил быстро, с наскока принять амнистию для самого себя и легализовать всё украденное до сих пор. Обратите, кстати, внимание, что за эти две недели мы не слышали громкой позиции по этому проекту закона ни со стороны Додона, ни со стороны депутатов-социалистов», - продолжает Александр Слусарь.

По его словам, учитывая бездействие со стороны правящей власти, антиолигархические силы предприняли ряд действий, чтобы не допустить легализации этого документа.

«Но в ситуацию вмешались реальные антиолигархические силы. Было одно из самых сильных заявлений 30 неправительственных организаций. Были резкие выступления в масс-медиа гражданских активистов и реально оппозиционных политиков. Были их обращения к внешним партнёрам с требованиями прекратить финансирование в случае принятия данного закона. Была пресс-конференция Платформы ДА с предложением антиолигархического пакта, который должен был быть направлен в том числе и против этого наглого законопроекта и были призывы лидера Платформы ДА и некоторых гражданских активистов выйти на массовый протест в день голосования документа во втором чтении. После этого последовала реакция международных организаций. И режим пока отступил», - сказал Слусарь.

Зампред ППДП считает, что каждая из вышеперечисленных акций сама по себе вряд ли дала бы нужный эффект. «А вот сумма усилий привела к определённому результату. По моему глубокому мнению, нашу общую страну от этого олигархического и почти авторитарного режима в дальнейшем может спасти только консолидация общества и длительное, последовательное объединение усилий гражданских неправительственных организаций и политических реально антиолигархических партий, которые подпишут АНТИОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ПАКТ (не устану никогда повторять эти два слова). Только этого сейчас боится криминальный режим Плахотнюка», - подытожил Александр Слусарь.