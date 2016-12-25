Красносельский: Развитие Приднестровья без России просто невозможно

Развитие Приднестровья без России просто невозможно, - заявил новый президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский на российском телеканале ТВЦ в авторской программе директора Института стран СНГ Константина Затулина "Русский вопрос".

Он считает, что "русский мир на берегах Днестра появился еще со времен императрицы Екатерины II".

"С тех пор Россия отсюда не уходила и, думаю, не уйдет. Это подтверждается сегодняшним днем. Сегодня Россия осуществляет успешную миротворческую миссию на берегах Днестра уже 24 года. За это время ни один солдат не погиб при исполнении служебного долга, не было ни одного столь серьезного конфликта", - сказал Красносельский.

По его словам, если бы эта была другая миротворческая составляющая - военизированная миссия ОБСЕ, либо полицейская, то такой "успешности не было бы".

"Все, кто заявляет о необходимости вывода отсюда миротворцев РФ, хотят превратить Приднестровье в новую горячую точку. Мы этого не допустим. ПМР - миролюбивое государство, мы будем дорожить российским солдатом, российским миротворцем", - подчеркнул президент.

Он продолжил эту мысль и в Тирасполе, рассказывая журналистам об итогах поездки в Москву и встречах в правительстве РФ.

"Сегодня формат российской миротворческой миссии в Приднестровье как никогда оправдан, поскольку и в отношении Приднестровья ведётся гибридная война. Мы находимся в состоянии информационной, гибридной войны. Есть мнение народа, а с народом воевать сложно. Надо прислушиваться к народу, а народ выбрал свой вектор - независимость Приднестровья с последующим свободным вхождением в состав России. Это наша база, наша идея и я шага не отступлю от мнения приднестровского народа. Мир меняется - вокруг нас происходит геополитическая катастрофа, от которой мы зависим во многом, но гарантия именно нашей безопасности - наша независимость, я в этом глубоко убеждён. Мы её потерять не должны", - сказал Красносельский.