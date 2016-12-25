Рогозин надеется на потепление отношений с Молдовой

"Надеюсь, что отношения с Молдовой будут теплеть, хоть и не до конца, пока она остается в рамках ассоциации с Евросоюзом", - заявил в интервью газете "Комсомольская правда" зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Он объяснил "потепление" деятельностью правительства Филипа и избранием президентом Молдовы лидера Партии социалистов Игоря Додона.

"В Молдове есть политические деятели, типа министра-русофоба Анатолия Шалару, которые продолжают нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья. Им я хочу сказать: путь, пролегающий через гражданскую войну, ради того чтобы "без виз красиво тусоваться" в Европах, - даже не идиотский, а преступный", - сказал Рогозин, считающий, что "правильнее и патриотичнее молдавскому правительству было бы вернуться в экономический союз с Россией и другими странами, где находятся традиционные рынки для молдавского продукта".

Он выразил сожаление отсутствием переговоров между Кишиневом и Тирасполем.

"Приднестровье находится в тяжелейшей изоляции, под всеми возможными санкциями. Украина заблокировала границу. Постоянно возникают провокации на границе. Молдова тоже перехватывала российских представителей в Кишиневе, разворачивала журналистов, наших миротворцев. Было принято решение набирать служащих для наших учреждений и структур из граждан РФ, которые проживают на территории Приднестровья. Сейчас ситуация немножко разблокировалась", - считает Рогозин, который также является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдовы Игоря Додона, запланированную на 23 декабря. В церемонии также примут участие заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, вице-премьер Венгрии Золт Семьен и другие почетные гости.