Администратор кафе La Soacra и инспектор, ответственный за противопожарную безопасность, ПРИГОВОРЕНЫ к шести годам тюрьмы каждый

Администратор кафе La Soacra Андрей Ярына и инспектор, ответственный за противопожарную безопасность Сергей Попел, получили по шесть лет тюремного заключения.

Приговор был оглашен сегодня Судом сектора Чентру.

Также сотрудник Национального центра общественного здоровья Василий Тома получил два года лишения свободы условно, а чиновник Муниципального управления торговли Людмила Бошкэлян была оправдана.

Прговоренные к реальным срокам заявили, что обжалуют решение суда.

Напоминаем, что 9 января 2016 года в двухэтажном здании на территории Центрального рынка произошел взрыв, спровоцировавший пожар, в результате которых получили ранения 17 человек.

Четверо из пострадавших позже скончались в больнице. В резульате пожара, администратор кафе La soacra была приговорена к четырем годам лишения свободы.