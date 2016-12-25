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Политика
Арест Вячеслава Платона продлен еще на 30 суток
23.12.2016

Решение было принято сегодня Судом сектора Буюканы после того как судейский состав принял запрос прокурора и отклонил ходатайство защиты об измнении меры присечения.

Адвокаты утверждают, что государственный обвинитель не представил ни одного нового доказательства, послужившего обоснованием продления срока ареста, а прокурор заявил, что представил улики, мотивирующие запрос, но уточнить о чем идет речь, отказался.

Следующее заседание суда назначено на 11 января 2017 года.

Вячеслав Платон обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, нанесшим ущерб Banca de Economii в размере около миллиарда леев. Платон отвергает все обвинения, а на предыдущих заседаниях суда заявлял, что деньги были похищены Владимиром Плахотнюком. Олигарх пока не прокомментировал эти обвинения.


 
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