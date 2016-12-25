Андрей Нэстасе: «Не думаю, что в мире есть вторая страна, где царит такой беспредел, как в РМ, и не думаю, что есть еще где-то такой же опасный тип, который смог украсть 1/3 валютного резерва страны»

«Более 90% населения Молдовы ненавидит уголовника-сутенера-политика с многочисленными именами и гражданствами. Удивительно и то, что уже доказано, что за тот период, когда он контролировал и продолжает контролировать на основании преступно-политического распределения финансово-банковскую систему, правосудие и прокуратуру, ему удалось украсть 1/3 валютных резервов страны. В резульатате, следующие 25 лет молдаване будут гобатиться, чтобы восполнить ту брешь, которую кукловод сделал при помощи других преступников», - заявил председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе.

Лидер ППДП утверждает, что такого беспредела, как в Республике Молдова, нет нигде в мире, и второго такого персонажа, как олигарх Плахотнюк «вряд ли сыскать».

«Продажное парламентское большинство всегда готово проголосовать с закрытыми глазами за любые законы, в том числе освобождающие от ответственности тех, кто украл миллиарды. Коррумпированный президент на виду у всей страны и мирового сообщества получивший незаслуженные блага для себя и для своих потомков взамен подписей, унизивших целую страну, посыпает голову пеплом не за то, что поставил свой собственный народ на колени перед сутенером, а за то, что когда-то разозлил его. Не думаю, что в ХХI веке существует вторая страна, где царит такой беспредел, как в Молдове, и также не думаю, что есть еще где-то второй такой же опасный тип. Не думаю, что во всем мире есть страна, которая потерпела бы на своей территории, в своей политике, или тем более у власти такого координатора «реформ». Если я ошибаюсь, и такое государство найдется, тогда пожалуйста, заберите его себе», - заявил Андрей Нэстасе.