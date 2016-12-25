На сколько и зачем увеличат зарплаты молдавским патрульным

На 20% и больше увеличат зарплаты сотрудникам Национальной патрульной инспекции в следующем году. Об этом на встрече в Хынчештах с главами районых подразделений и местными мэрами сообщил министр внутренних дел Александр Жиздан. На эти цели выделят 42 миллиона леев.

Сейчас средняя зарплата патрульного инспектора составляет пять тысяч леев в месяц.

"Многим зарплаты повысят вдвое. Они будут получать не пять-шесть тысяч леев, а 10-12. Таким образом мы решим проблему, связанную с коррупцией", - заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.

На встрече также обсудили концепцию работы полицейских, обеспечивающих общественный порядок. Её цель - более тесное взаимодействие правоохранителей с гражданами.

"Хотим провести децентрализацию, хотим знать как живут граждане. Концепция работы может быть разной: в одном селе – одна, в другом – другая. Это предполагает, что указания не будут поступать из центра", - отметил глава ГИП Александр Пынзарь.

В настоящее время такие подразделения полиции действуют в рамках пилотного проекта в Сынжерейском, Новоаненском, Кагульском районах и в Кишиневе.

"Более тесное взаимодействие полиции и граждан позволит добиться лучших результатов в предупреждении неприятных инцидентов", - добавил председатель Сынжерейского района Василий Марандюк.

"Хочется верить, что такими шагами, молдавская полиция вскоре сможет стать настоящим другом гражданам, как это сложилось в других странах", - говорит председатель Фалештского района Ираида Бынзарь.

В следующем году подобные подразделения появятся ещё в шести населённых пунктах. Проект является частью Стратегии развития полиции на 2016-2020 годы.