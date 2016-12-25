25 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
На сколько и зачем увеличат зарплаты молдавским патрульным
23.12.2016

На 20% и больше увеличат зарплаты сотрудникам Национальной патрульной инспекции в следующем году. Об этом на встрече в Хынчештах с главами районых подразделений и местными мэрами сообщил министр внутренних дел Александр Жиздан. На эти цели выделят 42 миллиона леев. 

Сейчас средняя зарплата патрульного инспектора составляет пять тысяч леев в месяц.

"Многим зарплаты повысят вдвое. Они будут получать не пять-шесть тысяч леев, а 10-12. Таким образом мы решим проблему, связанную с коррупцией", - заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.

На встрече также обсудили концепцию работы полицейских, обеспечивающих общественный порядок. Её цель - более тесное взаимодействие правоохранителей с гражданами.

"Хотим провести децентрализацию, хотим знать как живут граждане. Концепция работы может быть разной: в одном селе – одна, в другом – другая. Это предполагает, что указания не будут поступать из центра", - отметил глава ГИП Александр Пынзарь.

В настоящее время такие подразделения полиции действуют в рамках пилотного проекта в Сынжерейском, Новоаненском, Кагульском районах и в Кишиневе.

"Более тесное взаимодействие полиции и граждан позволит добиться лучших результатов в предупреждении неприятных инцидентов", - добавил председатель Сынжерейского района Василий Марандюк.

"Хочется верить, что такими шагами, молдавская полиция вскоре сможет стать настоящим другом гражданам, как это сложилось в других странах", - говорит председатель Фалештского района Ираида Бынзарь.

В следующем году подобные подразделения появятся ещё в шести населённых пунктах.  Проект является частью Стратегии развития полиции на 2016-2020 годы.  


 
Количество просмотров:
156
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.