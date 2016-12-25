Церемония инаугурации президента Молдовы Игоря Додона состоится во Дворце республики

Сегодня состоится инаугурация пятого президента Молдовы. Игорь Додон вступит в должность в присутствии депутатов, министров, членов Центризбиркома и судей Конституционного суда.

Церемония состоится в час дня во Дворце республики Приглашены почти 700 гостей: это дипломаты, видные деятели культуры, лидеры партий и зарубежные официальные лица. Президент принесет конституционную присягу и возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.

Игорь Додон был избран главой государства во втором туре президентских выборов, которые состоялись 13 ноября. Он набрал 52 процента голосов избирателей.