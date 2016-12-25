Виорел Чуботару: «Власть в союзе с Майей Санду выкорчевывает в Молдове Православие»

Николай Менюк

Бывший кандидат в президенты, лидер «PAS» (Партии действия и солидарности) Майя Санду на пресс-конференции высказала претензии к Конституционному суду в связи с отклонением иска о непризнании результатов президентских выборов из-за участия, как она утверждает, в избирательном процессе священнослужителей. Она предложила власти на год запретить священникам митрополии Молдовы осуществлять церковную деятельность на территории страны, заявив, что об этом говорится и в решении КС: «Конституционный суд отметил в своем постановлении, что министерство юстиции не выполнило своих обязательств по привлечению в судебные инстанции представителей религиозных культов, которые вмешались в избирательную кампанию, для приостановки или прекращения их деятельности в случае, если будет доказано участие священнослужителей в пропаганде или финансовой поддержке того или иного кандидата. Мы сожалеем по поводу бездействия министерства юстиции».

Что стоит за заявлением Майи Санду, можно ли остановить деятельность церкви и что происходит с Православием? Своим мнением с «Молдавскими ведомостями» поделился эксперт в сфере конфликтологии Виорел Чуботару.

- Можно ли закрыть церкви?

- По Закону о свободе слова, мысли и вероисповедания, на который ссылается Майя Санду, это действительно может произойти. В частности, в нем указывается: если культ участвует или вмешивается в избирательный процесс, то государство вправе приостановить его деятельность либо полностью запретить. Так что с юридической точки зрения подобный нонсенс возможен, тем более учитывая характер власти, с которой нам приходится жить.

- Бывший кандидат в президенты Валерий Гилецкий, баптистский пастор, проводил агитацию среди своих единоверцев, однако о санкциях к протестантам речи нет.

- 22 тысячи баптистов, а именно столько их у нас, включая детей, - и три миллиона взрослых избирателей, согласитесь, разница существенная и действия Гилецкого в избирательном процессе фактически не повлияли на результаты выборов.

- Чего добивается Санду?

- Санду хочет, чтобы православные граждане нашей страны в течение года или вообще всегда не крестили детей, не венчались, не исповедывались, не причащались, хоронили родных без отпевания и т.д.. Она сожалеет, что церкви не закрыты и не опечатаны нынешней властью.

Самой власти нет никакого смысла запрещать священнослужителям осуществлять свою деятельность, поскольку Молдавская Митрополия и без того принадлежит им. Постановление КС, на которое ссылается Санду, направлено против определенного сегмента избирателей.

Наше общество секуляризировано, это касается и священников, существенная часть которых, не исключаю, что около 40 процентов, поддержало Санду в ее избирательной кампании. В Кишиневе крупные приходы официально выступали в поддержку этого кандидата. К примеру, из семи клириков прихода Святого Дмитрия на Ботанике пятеро открыто призывали своих прихожан голосовать за Майю Санду. Странная позиция с точки зрения Православия. Однако учитывая, что происходит в Молдавской Митрополии, ее можно назвать скорее закономерной.

Майя Санду ориентируется именно на секуляризированную часть населения, которое составляет большинство. СМИ, большинство которых принадлежит власти, ведут активную антицерковную пропаганду. Журналист с одного провластного телеканала открыто признался несколько лет назад в том, что ему и его коллегам поручено отыскивать факты или происшествия, которые дадут возможность дискредитировать служителей культа. Если священник, к примеру, задавил курицу, следует утверждать, что он был пьян, если был выпивши - говорите, что устроил разбой…

Посмотрите, какую антицерковную пропаганду ведут подобные и другие либеральные телеканалы. Согласно опросу, более 50 процентов населения доверяют СМИ – именно на этот сегмент и ориентируется Майя Санду.

Еще один любопытный момент. Согласно опросам, 72-85 процентов населения больше всего доверяют церкви. В то же время более половины опрошенных доверяют СМИ, которые в большинстве своем подчинены либеральной власти и проводят антицерковную пропаганду. Разница в цифрах – еще одно свидетельство секуляризации большой части населения.

- Майя Санду призвала коллег по партии начать подготовку к предстоящим парламентским выборам. Наивно полагать, что в православной стране можно привлечь симпатии людей заявлениями о закрытии церквей…

- Для нее требование запрета Православной Церкви в Молдове – не электоральный, а идеологический, фундаментальный шаг. Посмотрите, кто стоит за ее спиной и что она должна сделать, когда придет к власти – это несовместимые с Православием вещи. Нынешняя власть будет поддерживать Санду и прикрываться ее якобы оппозиционной позицией, чтобы в дальнейшем, прибегнув к судебной власти, открыто приступить к демонтажу Православия в нашей стране.

Конституционный суд в данном случае действует в более деликатной форме, если можно так выразиться. Он обратился в парламент с рекомендацией дать больше полномочий минюсту и прокуратуре с тем, чтобы не закрывать тот или иной культ за вмешательство в избирательный процесс, а привлекать к уголовной ответственности тех служителей культа, которые вмешиваются в избирательный процесс.

Что предлагается? К примеру, если кто-то из священнослужителей обратится с призывом к прихожанам не голосовать за кандидата, ратующего за аборты, его, согласно рекомендации КС, можно заключить в тюрьму. Другими словами, согласно существующему законодательству и предлагаемым уголовным преследованием, любой религиозно окрашенный дискурс либо любой дискурс, который отсылает к православным ценностям, будет запрещен в избирательном процессе. Подобное считается недопустимым в той же Европе или в США, а в Молдове это возможно.

Нынешняя либеральная власть и те, кто продвигает Майю Санду, - несовместимы с базовыми христианскими ценностями большинства населения. Поэтому у нас потихоньку выкорчевывают Православие. Власть ведет политику, чтобы оболочка осталась православной, а наполнение стало либерально-нацистским.

- Вы полагаете, что власть поддерживает Майя Санду в антихристианской борьбе?

- Не просто поддерживает. Прочная антицерковная гармония между бывшим кандидатом в президенты, лидером партии PAS и Конституционным судом нынешнего правительства подтверждает существование негласного антихристианского союза между политформированием Майи Санду и нынешней властью.

Оценка власти как «антихристианской» не моя - это официальная позиция, которая открыто выражена в решении Синода Митрополии Молдовы от 20 июня 2013 года. Молдавская церковь квалифицировала в этом документе законодательство, принятое правительствами АЕИ при Филате, а позднее и при Плахотнюке, как антихристианское. Там же говорится: если в течение месяца не будет пересмотрен закон, в котором говорится о правах сексуальных меньшинств, то официальным лицам страны будет запрещено причащаться в церквях, т.е. они будут отлучены от Церкви.

Так что между «PAS» и правительством Плахотнюка нет существенной разницы в том, что касается дальнейшего продвижения «антихристианского законодательства» и политики преследования Православной Церкви. В этом между этими двумя группировками царит полная гармония и солидарность.

Хотел бы обратить внимание еще на один момент: причисляя себя к православным, Майя Санду борется исключительно против Православной Церкви, а не против другого культа.

Еще такой штрих. Активисты сексуальных меньшинств имели право проводить избирательную пропаганду в пользу Майи Санду или любой другой кандидатуры, как и любая другая часть избирателей. Православные, согласно нашему законодательству, не имеют право публично высказываться в ходе избирательной кампании в пользу того или иного кандидата. Явная дискриминация по отношению к православным, к которым причисляют себя более 93 процентов населения нашей страны.

- Как вы думаете, почему Санду так лояльно относится к ЛГБТ-сообществу ?

- Я не думаю, что она член этого сообщества, да это и не важно. ЛГБТ как идеология, как символистика является богоборческим явлением. А Санду также богоборец, она олицетворяет, в моем понимании, силы, так сказать, мирового зла. Есть такое понятие в Православии – тайна беззакония. Она – работник, слуга тайны беззакония. И это объясняет почему она требует наказания тех православных клириков, которые выступили против нее во время избирательной кампании, требует закрытия православных церквей, запрета Крещения, Венчания, отпевания, Причастия, Исповеди православных христиан. Это ведь, как Вы правильно заметили, совсем не электоральный ход, а даже наоборот. Но этот шаг очень даже закономерен, если принять, что она представитель тайны беззакония, так называемой глобальной финансовой олигархии. И ей, с позиций глобальной олигархии, легко можно бороться с нашими доморощенными олигархичками.

- Почему же гей-движение имеет такое влияние в Европе (в ЕС) ? Ведь их же меньшинство. Даже с их слов их всего 10%.

- Ну, это элементарно почему они имеют такую силу. А почему масоны имеют такую силу ? Тоже элементарно. Во-первых, эти сообщества являются полузакрытыми. Т.е. они продвигают своих людей – как членов, так и симпатизантов – во всевозможные властные структуры без того, чтобы другие люди знали, осозновали, что продвигаемые люди будут работать не на общество, а на те закулисные силы, которые их продвигают. Это как кандидаты, избираемые по спискамм партий в Парламент: они будут работать не на общество, а на начальника своей партии. Это если партия не имеет своей идеологии и ее члены не продвигаются согласно этой идеологии, причем идеология должна быть открытой, для всех, а не тайным учением.

Во-вторых, они – ЛГБТ-сообщество, масоны и подобные – являются (всего-лишь) орудиями глобальной олигархии. Эти орудия используются тайной беззакония для того, чтобы постепенно переформатировать человека из образа и подобия Бога в образ и подобие дьявола. Это переформатирование осуществляется также посредством либерализма, «прав человека», демократии (как маски тоталитаризма), а когда демократия «не работает», т.е. перестает быть действенной в манипуляции «электоратом» или когда не проводит интересы своих хозяев (глобальной олигархии), тогда эти хозяева заменяют режим демократии на тоталитаризм. А после чего тоталитаризм вычистит инакомыслящих, то можно опять, для оставшихся после «чистки» оболваненных, включить режим демократии.

Такое переформатирование человечества (ведь глобализация означает насаждение демократии, т.е. диктатуры глобальной олигархии, повсеместно на всей планете) необходимо тайне беззакония для того, чтобы человечество добровольно бы приняло Антихриста как своего спасителя. Тем самым Сатана пытается «доказать» Богу, что венец Божьего творения – человек – отвернулся от Бога и принял дьявола, как сделали – осознанно или неосознанно – те, которые проголосовали за Санду-Филата и прочих членов про-европейской коалиции. Ведь это вполне закономерно, что ЛДПМ – партия Филата – безоговорочно поддержала Санду.

- В чем был смысл поддержки Додона на выборах Православной Церковью, если кандидат ПСРМ, согласно опросам, и без того выиграл бы?

- Для начала нужно четко осознать, что понятие «Православная Церковь» отсылает к Священному Преданию, т.е. к Канонам, к вероучению Святых Отцов Церкви. В то же время, Молдавская Митрополия является юридическим лицом, зарегистрированным государственной властью, проводящей антихристианскую политику. Сам факт регистрации некоего сообщества в виде юридического лица говорит о том, что это юридическое лицо подчиняется законам этой власти. Так что эти две сущности – Православная Церковь и Молдавская Митрополия – не совсем совпадают. С каждым новым принятым законом антихристианской властью, с каждым новым избирательным циклом эти две сущности все более расходятся между собой. Одним из шагов, который может сделать Молдавская Митрополия, чтобы приостановить этот процесс отхода от Православия состоит в том, чтобы начать жить по канонам Православия, т.е. начать их применять. А это означает, не в последнюю очередь предание анафеме всей этой антихристианской власти и каждого ее представителя в отдельности или хотя бы отлучить их поименно от Церкви. А также, естесственно, лишения всех церковных наград всех их и в первую очередь Филата.

- Тогда, в чем был смысл поддержки Додона на выборах митрополитом Владимиром и епископом Маркелом, если кандидат ПСРМ, согласно опросам, и без того выиграл бы?

- Мотивации поддержать Додона у митрополита Владимира и епископа Маркеля были разные. Митрополит, как всегда, хорошо чувствует у кого больше шансов на победу и к кому, естественно, нужно вовремя примазаться. Так он поступил по отношению к Воронину и Филату – коммунистическая и либеральная идеологии не мешали ему поддержать их на прошлых выборах. Сейчас он примазался к Додону.

Между тем ошибочно считают, что митрополит представляет всех православных и имеет большое влияние на них. Он сам по себе, паства – сама по себе, и никакого влияния на нее митрополит не имеет. Если бы власть знала, как устроена внутренняя жизнь митрополии, она бы не обращала на него никакого внимания. Митрополит важен для определенного круга священников, которых он поддерживает.

Мотивация Маркела была принципиально иная, о чем он заявил на пресс-конференции перед вторым туром голосования вместе с некоторыми другими священниками. Епископ четко сказал: исходя из канонов Православия и данной им присяги он вместе с другими священниками обязан предупредить свою паству, что голос, отданный за Майю Санду, означает прописку голосующего в аду.

С точки зрения Православия они обязаны были это сказать: если бы они это не сделали, то сами попали бы в ад за то, что не предупредили своих пасомых, за которых они ответствены перед Богом. Священнослужители открыто сказали, что за Санду нельзя голосовать, потому что она противник Церкви, что она открыто доказала и до и после выборов. Другое дело, что было всего два кандидата, и возникал вопрос: если не за Санду, то за кого? Можно ли считать эти заявления косвенным призывом голосовать за Додона?

- Почему тогда многие православные проголосовали за Санду, проигнорировали этот сигнал ?

- Дело в том, что сейчас под понятие «православный» запихивается все, что угодно. Если есть «православные атеисты», то почему не быть и «православным сатанистам» или «православным коммунистам» или даже «православным либералам» ? Известная из последней опубликованной переписи населения цифра 93,4% якобы православных в Молдавии включает в себя и тех, в основном, которые просто не захотели записать себя атеистами, а просто, по принадлежности родителей или бабушек заявили о себе как бы о «православных». Не заявлять же себя кришнаитами, индусами или поклонниками культа Вуду. И большинство таких людей не знают что такое Православие, что значить быть православным и не собираются это знать. Для таких людей Православие, в лучшем случае, это просто бабушкин фольклор.

Исходя из того, что антицерковным по сути большинству СМИ доверяют порядка 53% населения, то ясно, что эти 53% не являются ни в коей мере православными. Сравнив эту цифру с 93,4 % якобы православных, то в Молдавии православных по крайней мере не более 46%. В действительности их на порядок меньше. В Молдавии православные являются религиозным меньшинством. Большинством же у нас являются приверженцы секулярного культа денег, т.е. «прав человека» и «капитализма» с разными сектами внутри этого культа – евроинтеграционисты, унионисты разных мастей, атлантисты, еврокоммунисты.

Даже цифра тех, кто доверяет Церкви – по разным опросам 72-85% - говорит о том, что число православных ниже числа заявленных на переписи православных. У нас реально не православный народ, а языческий народ, со своими тотемами и божками в виде обессмысленных обрядов, суеверий прикрытых именами действительных Святых. И этим пользуются многие лже-пастыри, которые за счет этих суеверий и обеспечивают себе посюстороннее выживание, для которых выживание в вечности нерелевантно. Такие лже-пастыри даже очень заинтересованы, чтобы их «паства» так и оставалась языческой «православного обряда».

- А можно быть православным и не доверять Церкви?

- Этот вопрос в опросе поставлен некорректно. Если, напрример, на вопрос отвечает баптист, то он ответит «да», т.к. он имеет в виду под «Церковью» именно свой культ и т.п. Естесственно, можно быть православным и не доверять Молдавской Митрополии, но доверять на 100% Церкви. Более того, в опроснике нет отдельно вопроса о доверии к «Бессарабской митрополии», которая вообще не является ни Церковью, ни православной. Если бы спрашивали отдельно «доверяешь ли ты Православию», «доверяешь ли ты Молдавской Митрополии», «Бессарабской митрополии», то ответы были бы совершенно разными.

Православный же человек не может не доверять истинно Православной Церкви, т.к. не доверяя ей, он уже не православный. Единственная форма православной жизни на земле и на Небе – это Церковь. Вне Церкви нет ни православных, ни Спасения и это знает каждый действительно православно верующий человек.

- У нас общество и так уже раксколото, а заявление Санду приведет к еще большему расколу общества уже и среди верующих …

- Ну, это принцип либерализма – раскалывать до тех пор пока не дойдет до индивидуума, ведь индивидуализм есть один из главных божков либерализма. В пределе, каждый индивидуум должен представлять собой общество, «суверенное», «самодостаточное». Сколько индивидов – столько обществ. Смысл в том, чтобы двое или трое не смогли собраться вместе во имя Христово, образуя, по Слову Евангелия, Церковь Христову. Церковь, которая по своей сути соборна, т.е. все в ней вместе по духу во имя Христово, в Духе Божьем, как ныне живущие, так и все пребывающие в Раю, на Небе, все они вместе образуют одну Церковь, во главе которой Христос.

- Но у нас люди расколоты в своем сознании, это какая-то шизофрения. Человек может голосовать за, скажем, Майю Санду и идти крестить детей, причащаться. И он не чувствует что что-то не так …

- Как говориться ныне – мы живем в обществе пост-правды, пост-истины. Это то время, о котором предупреждал еще Св. Апостол Павел во Втором послании к Тимофею: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.» (2 Тим. 4, 3-4).

Но такова политика этой власти – и в образовании, и в политическом процессе, и в правах человека. В всем. Тотальное ошизофренивание общества путем утраты ориентира, Истины. Они требуют от православных не быть православными вне их дома, вне храма. Т.е. православный, по их законам, не имеет право быть православным во время избирательной кампании, не имеет права быть политиком, госслужащим, учителем или учеником, преподавателем или студентом. А гомосексуалисты, унионисты, евроинеграционисты и коррупционеры всех мастей – легко и даже обязательно.

Вот минобразования. Оно не образовываает людей, а обезображивает их. При этой власти особенно усилилапсь политика «образования», не только закрывая школы, но и превращая остальные школы в рассадники разврата, извращений и слабоумия, шизофренического сознания. Такая школа плодит социальных идиотов, т.е. людей неспособных понять мир, в котором им предстоит жить, вернее, выживать, эти поколения искусственно отчуждаются от действительно полезных и истинных знаний, от ценностей их народа, от Православия. Да, есть еще некоторое количество детей, которое пробивается через эту перемалывающую нормальных детей в извращенцев и манкуртов машину, но от одного выпуска к другому этих детей все меньше и меньше, а машина обезображивания все эффективней и эффективней, особенно она такой стала при министре Майя Санду.

Истоки этой ситуации, ее корни – в тотальном духовном кризисе, в котором находится вот уже много лет Молдавская Митрополия (о т.н. «Бессарабской митрополии» и говорить не можем, т.к. это не церковь вообще и не Православие). В ММ трудно найти православного священника, т.е. священника, следующего учению Церкви, её канонам, проповедующего их хотя бы своим словом, не говорю уже о поведении, но хотя бы словом. Я знаком с порядка двумястами священниками Молдавской Митрополии и не знаю ни одного из них, который бы признавал Православие своей верой, в смысле признавал бы истину её Канонов, её учения в совокупности, в полноте, а не отдельных её положений, что является уже ересью и сектантством. Другими словами, Молдавскую Митрополию постигла экзистенциальная катастрофа и без её тотального очищения во Христе вряд ли возможно её восставновление в Православии.

Ведь не секрет, что много священников, не говоря уже о простых людях, которые по недоразумению считают себя православными, проголосовали в 2014 году за те партии, представители которых приняли в 2012 году в Парламенте антихристианский закон о гомосексуализме. Их голос – это открытое вероотступление, вызов Богу перед Которым содомия является мерзостью, а эти люди проголосовали вопреки Божьему Слову за содомию как за норму, причем норму защищенную всей мощью госаппарата. Эти люди могут считать себя сколько угодно «православными», но по факту, по их духу, они являются личными врагами Бога, являются богоотверженными. До совершения ими плодов покаяния.

Один известный в Кишиневе священник, Павел Боршевский, даже договорился до того с амвона, что сравнил премьера Филата – главного зачинщика антиправославных законов – и его заботу о народе Молдавии с Богом, Который заботится о Своем народе, т.е. о Своей Церкви. Если богом этого священника является Сатана, то да, сравнение это полноправно и действительно. Пока подобные священники не будут извержены из сана и ограждены от верующих, пока не будут преданы соборно анафеме все те, кто отказались своим голосом избирателя от Бога, то трудно будет воспринимать Молдавскую Митрополию как действительно Православную Церковь. И отдельные призывы отдельных епископов предать подобных лже-православных и лже-священников анафеме не достаточны для выведения Молдавской Митрополии из её экзистенциальной катастрофы.

- А вот в глобальном масштабе, в Европе все приметы конца христианства. Во всех европейских странах (странах ЕС) закрываются церкви, что дальше?

- Православные по другому мыслят. Они не считают, что в Европе сейчас наблюдаются признаки конца христианства …

- А разве нашествие мусульман не признак конца христианства?

- Православные считают, что в Европе конец христианства наступил много столетий тому назад, через пару столетий после отпадения т.н. «Римо-католической Церкви» от Церкви Христовой, что неправильно называется «великим расколом». После «раскола» христианство в Европе постепенно затухало и потухло тогда, когда крестоносцы, при благословении папы, захватили Константинополь, разграбили его, осквернили православные церкви, изнасиловали и поубивали православных людей, женщин и стариков, монахов и священников. И такие факты продолжались вплоть до 18-го века, когда Российская Империя своей внешней политикой добилась прекращения этой католической практики.

- Но католики все же извинились …

- Это не имеет никакого значения для восстановления христианства в Европе. Они должны были бы начать возврат к христианству преданием анафеме не только всех крестоносцев и соответствующих пап, но все их антихристианские вероучительные новшества.

- То есть все это будет стоять между нами и католиками на веки?

- До тех пор пока каждый католик в отдельности по зову своего сердца не станет истинно православным, примя христианскую веру и крещение.

- То есть экуменическое движение не имеет никакой перспективы?

- Имеет. Ведь мы знаем по нелживому Слову Божьему, что Антихрист придет (вернее, его призовут экуменисты), а экуменическое движение – его церковь, для него оно и создано и далее строится. О том, что экуменизм это церковь Антихриста нас предупреждали не только в первые века христианства, но и в 20-м веке. Соответственно, мы не можем уповать на то, что в глобальном масштабе придет благоденствие для Православия, для Православной Церкви. Такие упования на будущее, такие его ожидания, ориентации на некое «Царство Божие» на земле, в этом мире «во зле лежащем» Церковью предано анафеме как ересь хиллиазма, т.е. ересь «Тысячилетнего Божьего Царства на земле». Эта ересь состоит в том, чтобы построить на земле некое общество благоденствия в противовес Царству Небесному, в противовес Богу. Т.е. из грешных людей создать безгрешное общество, из неидеальных по сути людей создать идеальное общество, причем без истинного Бога – Святой Троицы.

- И что же тогда православным делать?

- Сейчас речь не идет о том, чтобы построить некое православное общество или «перевоспитать» митрополита или его заменить на кого-либо другого. Речь идет о том, чтобы каждый из нас, каждый, кто считает себя православным и хочет быть им, должен сначала разобраться с самим собой на основе Слова Божия заключенного в православном вероучении, разобраться в своем отношении к Богу, лично к Иисусу Христу как своему Богу, Спасителю и Судье. Только начав этот процесс разбирательства с собой по отношению к Богу, на основе Слова Божия, человек будет руководим тогда Духом Святым к правильным решениям о себе и по отношению к другим, к миру.

То, что происходит сейчас, в последние сто лет, но все более явственно в последние 20-25 лет, было очень ясно описано, предречено Святителем Игнатием Брянчаниновым еще в середине 19-го века. Он тогда писал, что уже наблюдается отход православных верующих и клириков, включая епископов, от Бога, когда Дух Святой все дальше отходит от таких теплохладных христиан, отходит от этого мира. И этот отход Духа Святаго попущен Богом, потому что люди сами этого захотели, отказавшись от Истины, от следования Ей, т.е. от Иисуса Христа. Бог ведь не противится воле людей, т.к. все мы созданы со свободной волей как образ и подобие Божие.

А те, кто не хочет следовать миру, отступившему от Бога, должны сами озаботиться о своем Спасении пока это еще возможно. Как говорил Святитель Игнатий, заботься о своем Спасении пока еще возможно и с тебя будет довольно. А как человек может озаботиться о своем Спасении ? Только следуя Слову Божьему, т.е. учению Святых Отцев Церкви, православному вероучению во всей его совокупности, без изъятия ни одной запятой. Как говорил лично Богочеловек, наш Спаситель: «Кто любит Меня, тот блюдёт Слово Моё», т.е. исполняет заповеди Божьи, все учение Божие.

Этот отход Духа Святаго попущен Богом как ответ на вероотступление самих людей. И Святитель предупреждал: «Не пытайся своей слабой рукой остановить то, что попущено Богом», «но ты отстранись от духа времени и спасайся пока это возможно». Т.е., не пытайся улучшить других людей, если они того не хотят, не пытайся построить православное общество из неправославных людей. Кстати, такое отношению к миру, отказавшемуся от Бога, является одним из радикальных отличий от католичества, которое, наоборот, применяет (применяло) инквизицию с тем, чтобы остановить человеческими, политическими, мирскими методами отход людей от их «Церкви».

- Так получается, что не на кого опереться, только на самого себя?

- Никак нет. На себя нельзя опираться. Только на Бога. Потому что «всяк человек – ложь», в смысле, что всяк человек слаб, от него ничего не зависит, он не может даже себе жизнь продлить хоть на минуту, не может на сто процентов сдержать любое свое мирское обещание, хотя бы потому, что он не знает когда умрет или когда заболеет и не сможет исполнить обещанного. И только позиционируя себя по отношению к Богу и войдя в общение сначала со Словом Божьим путем Его смиренного постижения, а затем и с Самим Богом, человек обретает смысл, понимание, способность отличить Истину от лжи, правду от неправды, добро от зла, осознает себя, свои пределы, свои действительные возможности, начинает жить по Истине, не по лжи, по любви, не по страху или по ненависти и не по равнодушию.