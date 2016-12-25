15 больниц будут работать в единой автоматизированной информационной системе

С 2017 года 15 больниц Молдовы будут работать в единой автоматизированной информационной системе, чтобы управлять информацией, средствами, запасом медикаментов, данными о здоровье каждого пациента, в реальном времени.

Данная система позволит медучреждениям следить за количеством медикаментов и знать, если их хватает, для лечения пациентов. Кроме этого, будет известно, сколько денег и на что было потрачено медучреждениями.

Также для пациентов будет создана электронная история болезни, что позволит врачам быстрее принимать решения, а также следить за состоянием здоровья пациента.

Стоимость проекта - 9,8 миллионов лей. Деньги выделены из государственного бюджета.