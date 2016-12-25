Политолог объяснил феномен Додона

Избранный президент Молдовы Игорь Додон сегодня находится на гребне волны. Ему везет в политике, и, думаю, этот тренд продолжится, заявил Sputnik политолог Корнелиу Чуря.

В то же время эксперт отмечает, что помимо фактора своеобразного везения в Партии социалистов существует сплав молодости и опыта, который и привел Додона на пьедестал.

"Додон — политик, который хорошо знает идеологические моменты. Он четко ставит задачи перед своей партией. В то же время он — технократ, был министром экономики. Таким образом, он и партийный работник, и министерский, и это — его преимущество", — отметил Чуря. По мнению политолога, в первое время на посту президента Додону придется пройти адаптацию, связанную с внешней политикой и урегулированием приднестровского конфликта. В частности, могут возникнуть вопросы по проблемам государственной безопасности. И Додон, как считает эксперт, в этих ситуациях должен будет отойти от партийной линии. Политолог отмечает, что в некоторых случаях, желания президента Додона расходятся с возможностями. Как полагает аналитик, удары по унионистам будут наноситься, но точечно.

По мнению Чури, рассчитывать на то, что от унионистов сегодня невозможно. Они существуют на политической арене страны давно и стали своеобразным атрибутом нашей жизни. Кроме того, политолог отметил, что у главы государства нет рычагов, чтобы заблокировать открытие офиса НАТО в Кишиневе или отправить правительство в отставку. Эксперт полагает, что в будущем Додон может не промульгировать определенные законы, важные для парламентского большинства, и тогда произойдет своеобразный торг и необходимый рычаг будет использован. "Между представителями правящей коалиции и президентом будет идти война заявлений.

Но думаю, что со временем эта борьба нормализуется и войдет в рамки приличия и взаимного уважения", — отметил собеседник. По прогнозам политолога, ожидается, что Додон продолжит критиковать выполнение договоренностей в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС. Чуря считает, что в некоторых случаях эта критика будет оправдана, потому что на самом деле выполнение идет с переменным успехом. В то же время, по словам Чури, президент Додон останется верен пророссийской линии своего поведения. Аналитик считает, что в случае, если он от нее откажется, его ждет политическое банкротство.