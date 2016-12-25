Праздники не за горами, а как граждане Молдовы будут отдыхать до сих пор неизвестно. В министерстве труда, социальной защиты и семьи рассказали о том, сколько выходных будет у бюджетников Молдовы на зимние праздники.

В ведомстве подчеркнули, что официально праздничные 25 декабря, 1 января и 7 января выпадают на выходные дни. "Так что после празднования Нового года со 2 января бюджетники выходят на работу", — отметили в министерстве. Ранее ведомство разработало законопроект, согласно которому дополнительными выходными в 2017 году будут объявлены понедельник, 8 мая, предшествующий празднику Победы над фашизмом; пятница, 2 июня, которая следует за Днем защиты детей, объявленным с нынешнего года официальным праздником Молдовы.

Выходным днем также станет пятница, 1 сентября, которой предшествует праздник Лимба Ноэстрэ. Таким образом, летние каникулы для молдавских школьников и студентов будут продлены на три дня. Учебный год в 2017 году начнется в понедельник, 4 сентября. Ведомство предлагает отработать эти выходные дни по субботам — 13 мая, 10 июня и 9 сентября.



Как отметили в Минсоцтруда, законопроект по дополнительным выходным дням в 2017 году был разработан, но пока не одобрен, так как его вернули на доработку. "Скорее всего, он будет рассмотрен уже в следующем году", — отметили в министерстве.