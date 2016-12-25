Официально: кто в Молдове получает самые большие зарплаты

Средняя заработная плата в Молдове по итогам октября 2016 года достигла 5 тысяч 109,2 лея, увеличившись на 11,9% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2015 года, сообщили в Национальном бюро статистики страны.

Индекс реальной заработной платы (рассчитанный в соотношении индекса номинальной зарплаты и индекса потребительских цен) составил 109,2%.

При этом показатель средней зарплаты в Молдове остается одним из самых низких в Европе. В долларовом эквиваленте средняя зарплата в нашей стране составляет 252,5 доллара. Бюджетники, согласно статистике, в среднем получают 4 тысячи 198,8 лея (207,51 доллара), а трудящимся в реальном секторе экономики насчитали 5 тысяч 488,9 лея (271,27 доллара). Самый низкий показатель средней заработной платы оказался у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — 3 тысячи 107,2 лея (153,56 доллара), а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора — 10 тысяч 882,5 лея (537,84 доллара).Преподаватели и воспитатели в среднем получают 3 тысячи 977,3 лея (196,57 доллара), у работников гостиниц и предприятий общественного питания заработная плата составляет 3 тысячи 565,5 леев (176,21 доллара), а в сфере здравоохранения и соцзащиты — 5 тысяч 499,39 лея (271,79 доллара). Работники финансового и страхового секторов в среднем получают 9 тысяч 783,2 лея (483,51 доллара), энергетики — 9 тысяч 170,7 лея (453,24 доллара), а в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 6 тысяч 670,2 лея (334,6 доллара).

Молдова числится в аутсайдерах и по показателю минимальной заработной плате в регионе. Так, "минималка" в нашей стране составляет лишь 46 евро. В той же Румынии ее жители получают минимум 277 евро, в России — около 117 евро, а на Украине — 58 евро.