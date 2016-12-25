Инициатива о налоговой амнистии может поставить под угрозу меры по борьбе с коррупцией, МВФ

Принципы, лежащие в основе проекта закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании, на первый взгляд вступают в противоречие с целями, определенными в программе экономических реформ, поддерживаемых МВФ. Так прокомментировала законодательную инициативу о налоговой амнистии постоянный представитель МВФ в Республике Молдова Армине Хачатрян, передает IPN.

„Законопроект в таком виде может поставить под угрозу меры по борьбе с коррупцией и преграды в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Мы продолжим диалог с властями, чтобы определить возможности для согласования законодательных инициатив с целями, намеченными в программе”, отмечается в сообщении представителя МВФ.

Армине Хачатрян добавила, что накопленный опыт показывает, что очень трудно разработать концепцию новой налоговой амнистии, которая привела бы к успеху. „Мы предпочитаем выявлять возможности для улучшения налогового администрирования, как инструменты, призванные обеспечить более эффективное соблюдение налоговых обязательств и борьбу с неформальными платежами”, отмечается в сообщении.

И Всемирный банк рассмотрел проект закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании, названным и налоговой амнистией, и обнаружил целый ряд коррупционных рисков.

Ранее в ходе интервью председатель парламента Андриан Канду заверил, что инициатива не будет принята в окончательном чтении без заключения Всемирного банка, МВФ и европейских структур.