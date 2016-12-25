Главная Состоялась инаугурация президента Молдовы Игоря Додона Во Дворце республики состоялась инаугурация пятого президента Молдовы. Игорь Додон вступил в должность в присутствии депутатов, министров, членов Центризбиркома и судей Конституционного суда. Приглашены почти 700 гостей: это дипломаты, видные деятели культуры, лидеры партий и зарубежные официальные лица. Президент принесет конституционную присягу и возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре. Игорь Додон был избран главой государства во втором туре президентских выборов, которые состоялись 13 ноября. Он набрал 52 процента голосов избирателей.

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