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Состоялась инаугурация президента Молдовы Игоря Додона
23.12.2016

Во Дворце республики состоялась инаугурация пятого президента Молдовы. Игорь Додон вступил в должность в присутствии депутатов, министров, членов Центризбиркома и судей Конституционного суда.

Приглашены почти 700 гостей: это дипломаты, видные деятели культуры, лидеры партий и зарубежные официальные лица. Президент принесет конституционную присягу и возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.

Игорь Додон был избран главой государства во втором туре президентских выборов, которые состоялись 13 ноября. Он набрал 52 процента голосов избирателей. 


 
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