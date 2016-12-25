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Спорт
Футбольная сборная завершает год на 164-м месте
23.12.2016

Футбольная сборная Молдовы завершает год на 164-м месте в рейтинге ФИФА. За последний месяц подопечные Игоря Добровольского опустились на две позиции, хотя и не провели за это время ни одного матча.

В начале текущего года сборная Молдовы занимала 154-е место в мировом рейтинге. За этот период „трёхцветные” провели восемь матчей, одержав одну победу, сведя две встречи вничью и потерпев пять поражений. 

Соперники Молдовы по группе D в отборочном цикле Чемпионата мира-2018 занимают следующие позиции: Уэльс – 12-е место, Ирландия – 23-е, Австрия – 31-е, Сербия – 44-е, Грузия – 118-е. 

Следующую официальную встречу молдавская сборная проведёт 24 марта, на поле Австрии


 
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