25 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Игорь Додон сообщил собравшимся, что он выполнит свои предвыборные обещания
23.12.2016

Президент Игорь Додон сообщил собравшимся, встретившим его перед началом церемонии инаугурации, что он не уступит и не позабудет об обещаниях, данных им в предвыборный период, передаёт IPN.

Игорь Додон поблагодарил присутствующих за то, что они поддерживали его на протяжении многих лет. Глава государства выразил уверенность в том, что его победа на президентских выборах является общей победой. „Впервые за 20 лет граждане Республики Молдова выбрали себе президента. Мы вместе с вами боролись за это право, чтобы вернуть гражданам право избирать себе президента, чтобы президент нёс ответственность перед народом”, - сказал Игорь Додон.

Он добавил, что предстоит многое сделать, и это будет не просто, поскольку в парламенте имеется большинство, которое мыслит иначе, чем президент и большая часть населения. „Торжественно обещаю, что я вас не разочарую. То, чего хотят граждане, чего хотим мы все – стабильности, достойного будущего для детей, более высоких зарплат, порядка в стране – мы сможем обеспечить лишь в том случае, если будем вместе”, - подчеркнул глава государства.

Игорь Додон обратился и к тем, кто на президентских выборах голосовал за других кандидатов, призвав их „спуститься с баррикад, вместе подумать о Республике Молдова, отложить в сторону личные и геополитические амбиции, а также политические заявления”. „Я сделаю всё возможное для того, чтобы молдавские граждане были более сплочёнными”, - пообещал президент.

Игорь Додон подчеркнул святость нейтралитета страны и отметил, что, хотя здесь проживают представители различных национальностей, все они являются гражданами Молдовы и должны гордиться своей страной. „Все годы я был рядом с вами: и на встречах в регионах, и когда мы вместе шли колоннами по улицам, и на площадях в районах. Я обещаю, что и далее буду рядом с вами, обещаю, что вы будете видеть президента не только по телевизору. Раз в 3–4 месяца я буду посещать каждый из районов Молдовы, чтобы выслушать тех, кто нуждается в помощи. Каждые 3–4 месяца я буду давать отчёт о том, что мы сделали, и что нам ещё предстоит сделать”, - пообещал глава государства.

По данным полиции, поддержать Игоря Додона к Дворцу Республики пришли более тысячи человек. Несколько дней назад была анонсирована акция протеста против Игоря Додона, но протестующих не допустили к зданию.


 
Количество просмотров:
383
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.