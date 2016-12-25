Игорь Додон сообщил собравшимся, что он выполнит свои предвыборные обещания

Президент Игорь Додон сообщил собравшимся, встретившим его перед началом церемонии инаугурации, что он не уступит и не позабудет об обещаниях, данных им в предвыборный период, передаёт IPN.

Игорь Додон поблагодарил присутствующих за то, что они поддерживали его на протяжении многих лет. Глава государства выразил уверенность в том, что его победа на президентских выборах является общей победой. „Впервые за 20 лет граждане Республики Молдова выбрали себе президента. Мы вместе с вами боролись за это право, чтобы вернуть гражданам право избирать себе президента, чтобы президент нёс ответственность перед народом”, - сказал Игорь Додон.

Он добавил, что предстоит многое сделать, и это будет не просто, поскольку в парламенте имеется большинство, которое мыслит иначе, чем президент и большая часть населения. „Торжественно обещаю, что я вас не разочарую. То, чего хотят граждане, чего хотим мы все – стабильности, достойного будущего для детей, более высоких зарплат, порядка в стране – мы сможем обеспечить лишь в том случае, если будем вместе”, - подчеркнул глава государства.

Игорь Додон обратился и к тем, кто на президентских выборах голосовал за других кандидатов, призвав их „спуститься с баррикад, вместе подумать о Республике Молдова, отложить в сторону личные и геополитические амбиции, а также политические заявления”. „Я сделаю всё возможное для того, чтобы молдавские граждане были более сплочёнными”, - пообещал президент.

Игорь Додон подчеркнул святость нейтралитета страны и отметил, что, хотя здесь проживают представители различных национальностей, все они являются гражданами Молдовы и должны гордиться своей страной. „Все годы я был рядом с вами: и на встречах в регионах, и когда мы вместе шли колоннами по улицам, и на площадях в районах. Я обещаю, что и далее буду рядом с вами, обещаю, что вы будете видеть президента не только по телевизору. Раз в 3–4 месяца я буду посещать каждый из районов Молдовы, чтобы выслушать тех, кто нуждается в помощи. Каждые 3–4 месяца я буду давать отчёт о том, что мы сделали, и что нам ещё предстоит сделать”, - пообещал глава государства.

По данным полиции, поддержать Игоря Додона к Дворцу Республики пришли более тысячи человек. Несколько дней назад была анонсирована акция протеста против Игоря Додона, но протестующих не допустили к зданию.