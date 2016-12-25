Более трети депутатов парламента отказались от участия в церемонии инаугурации президента, прошедшей в 13.00.

От участия в церемонии вступления Игоря Додона в должность отказались депутаты от Либеральной партии, Либерально-демократической и Партии коммунистов, а также некоторые независимые депутаты - в общей сложности около 35 из 101 депутата.

Лидер ЛП Михай Гимпу заявил на заседании парламента, что "РМ нуждается в президенте, который будет защищать интересы ее граждан, а не других государств". "Вы выбрали себе президента, идите и коронуйте его", - сказал либерал, обращаясь к депутатам от Партии социалистов.

Председатель фракции ПКРМ Инна Шупак заявила, что партия считает, что Додон является "нелегитимным президентом", поэтому не будет участвовать в инаугурации. "Мы уже заявили, что не признаем ни эти выборы, ни этого президента, и не будем с ним сотрудничать каким-либо образом", - сказала Шупак.

Председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу назвал "недопустимыми" недавние заявления Додона о том, что РМ должна "просить прощения у Приднестровья за войну на Днестре 1992 г." и за другие вещи. "Такие заявления выходят за рамки допустимых политических выступлений. Додон выиграл выборы нечестным путем, благодаря манипуляторским и очерняющим заявлениям, в том числе в ходе избирательной кампании. Мы также не будем участвовать в церемонии инаугурации", - заявил он.

Министры от ЛП, которая входит в состав правящей коалиции, также заявили об отказе от участия в инаугурации. Они заявили, что будут сотрудничать с главой государства "строго в рамках действующего законодательства". Накануне, лидер ЛП Гимпу предложил создать в парламенте комиссию, которая бы проанализировала деятельность избранного президента Додона после выборов и до настоящего времени.

Гимпу сказал 22 декабря на пленарном заседании парламента, что Додон "позволяет себе громкие высказывания, противоречащие Конституции". Другие депутаты коалиции не поддержали предложение либералов. Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков заявил, что "не следует сейчас заниматься этим, будет еще время анализировать работу президента, который только вступает в должность". Предложение о создании комиссии поддержали 37 из 101 депутата