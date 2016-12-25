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Политика
Гимпу настаивает на создании спецкомиссии в связи с заявлениями Додона
23.12.2016

Парламент отказался создавать следственную комиссию по проверке заявлений антигосударственного, ксенофобного и деструктивного характера, сделанных Игорем Додоном в адрес Молдовы и соседних стран.

Решение поддержали 37 депутатов. С такой инициативой выступил председатель Либеральной партии Михай Гимпу. Позднее её раскритиковал почетный председатель Демпартии Думитру Дьяков. По словам демократа, заявления Додона были сделаны, когда избранный президент ещё занимал пост депутата.

«Создание комиссии по рассмотрению чьих заявлений? Был депутат, даже физическое лицо. Появляется очень деликатная ситуация. Когда в дискуссии обсуждается поведение президента - это другое. Есть действующий президент и тогда у парламента есть право поинтересоваться. А сейчас мы торопимся», - сказал Дьяков.

В ответ Гимпу процитировал героя советского фильма «Свадьба в Малиновке».

«Опять власть меняется. Не хочу играть в этом фильме, поэтому предлагаю вынести предложение на голосование», - сказал он.

Предложение ЛП поддержали несколько демократов и либерал-демократов, однако инициатива не набрала нужное число голосов.

Напомним, накануне на заседании парламента либералы потребовали создать спецкомиссию. Тогда спикер Андриан Канду предложил обсудить формирование этой комиссии на следующий день в 15.00, после инаугурации Додона. Михай Гимпу согласился подождать до завтра, но стал настаивать, чтобы этот вопрос открыл заседание парламента.


 
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