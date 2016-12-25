Плахотнюк взялся за «Молдовагаз»

Плахотнюк, прозванный в социальных сетях самым лживым человеком Молдовы и специалистом по выкачиванию денег из госпредприятий, решил подмять под себя АО «Молдовагаз». Сейчас он пытается продвинуть на должность председателя этого акционерного общества Мирона Гагауза.

Славное имя! Именно Гагауза винят в развале Молдавской железной дороги и нанесении ей многомиллионных убытков. Имея за спиной учебу в одесском железнодорожном колледже и стаж работы в бендерском горкоме партии (вместе с Ворониным), он стал министром транспорта и дорожного хозяйства в кабинете Василе Тарлева (с 19 апреля 2005 года по 23 января 2007 год), а затем возглавил ГП «Железная дорога Молдовы». После отставки в 2009 году Гагауз в 2011-2014-м был депутатом парламента, после чего вернулся на МЖД в роли замдиректора по техобслуживанию и ремонту подвижного состава.

Прокуратура и НЦБК долго разбирались в перипетиях множества сделок ЖДМ, в ходе которых Мирон Гагауз через посредников сдавал в аренду вагоны по ценам ниже рыночных с правом передачи в субаренду в страну, где ставка аренды была выше в 2-2,5 раза. Только одной из этих сделок дороге был нанесен ущерб в десятки миллионов. А были еще истории с закупкой дизтоплива, ремонтом зданий кишиневского вокзала и железнодорожной больницы, «стройки века» - железнодорожные ветки к Кайнарам и Джурджулештам, деятельность экспедиторского предприятия Олега Воронина, многочисленные аварии. И все это сошло Гагаузу с рук. Ни одно дело не дошло до суда.

Именно Гагауз – главный виновник того, что ЖДМ вошла в полосу перманентного кризиса, что ее работников стали отправлять в неоплачиваемые отпуска и начались масштабные сокращения персонала. В итоге директор МЖД, на котором, как говорится, клейма ставить было негде, был награжден орденом Республики «за продолжительный и безупречный труд в области железнодорожного транспорта и существенный вклад в повышение эффективности использования подвижного состава и обеспечение безопасности движение поездов».

После прихода к власти Альянса за европейскую интеграцию коммунист Гагауз выразил горячую готовность служить правым партиям. И сейчас, когда идет поиск лояльного кандидата на пост председателя правления АО «Молдовагаз», в качестве преемника Александра Гусева называют именно его.

Цель Плахотнюка – продвинув Гагауза в АО «Молдовагаз», потом применить с площадки этой компании апробированные им многократно схемы выкачивания денег из этого акционерного общества. Дедушка Мирон в силу преклонного возраста и, конечно за долю малую, эти схемы замечать не будет. Пока Гагауз будет исполнять роль «свадебного генерала», рулить на предприятии будут приятели мини-олигарха Валерий Трибой и Октавиан Калмык.

Как стало известно нашему журналисту от источника в окружении Плахотнюка, у мини-олигарха в планах вывести из состава АО «Молдовагаз» и приватизировать АО «Молдоватрансгаз» (ключевое структурное предприятие, отвечающее за транспортировку газа), а затем обанкротить «Молдовагаз».

Ставленник олигарха, нелегитимно избранный премьер Филип, в курсе ситуации с АО «Молдовагаз», но предпочитает не замечать происходящего. Да это и понятно. Рука руку моет!