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Общество
Пособие при рождении ребёнка будет унифицировано и увеличится
24.12.2016

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение пособия при рождении ребёнка. Документ предусматривает и введение нового типа пособия, а также  продление срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в случае незастрахованных лиц, передаёт IPN.

В ходе пленарного заседания парламента заместитель министра труда, социальной защиты и семьи Виорика Думбрэвяну сообщила о том, что размер единовременного пособия при рождении ребёнка будет равен денежному эквиваленту потребительской корзины необходимых товаров, стоимость которой в настоящее время составляет 5300 леев. Таким образом, единовременное пособие при рождении ребёнка будет унифицировано и увеличится со следующего года на 2200 леев – при рождении первого ребёнка и на 1900 леев – при рождении следующих детей.

Согласно проекту, на шесть месяцев будет продлён срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в случае незастрахованных лиц – до достижения ребёнком 2-летнего возраста.

Проект также предусматривает выплату нового вида пособия – по воспитанию до 3-летнего возраста близнецов или большего количества детей, рождённых в результате одной беременности. Размер пособия составит 270 леев в месяц на каждого ребёнка.

Дети, временно оставшиеся без попечения родителей, над которыми установлена опека/попечительство, будут иметь право на получение ежемесячного пособия.


 
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