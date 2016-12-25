25 Декабря 2016
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Игорь Додон встретился с Дмитрием Рогозиным
24.12.2016

Сегодня состоялась встреча президента Республики Молдова Игоря Додона с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Олеговичем Рогозиным, который приехал в Кишинев этой ночью.

В ходе встречи Рогозин от имени руководства России поздравил со вступлением в должность президента и передал приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом.

Стороны обсудили текущее положение дел в молдо-российских отношениях, перспективы продвижения по приднестровскому вопросу, решение главных вопросов молдо-российского сотрудничества, а также повестку предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

«С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление молдо-российских отношений», отметил Игорь Додон.

Встреча с Владимиром Путиным запланирована на 17 января.


 
Количество просмотров:
160
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2016 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.