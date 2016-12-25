Впервые хирурги РКБ пересадили печень пациенту с токсическим гепатитом

Молдавские врачи сделали еще одну уникальную операцию. Впервые печень пересадили пациенту с токсическим гепатитом. Болезнь быстро прогрессировала, и пациент мог умереть. Операция длилась более 10 часов, а донором стал человек, у которого диагностировали смерть мозга.

Месяц назад 36-летнего пациента из Чадыр-Лунги положили в Республиканскую клиническую больницу. Его состояние ухудшалось с каждым днем, и времени ждать донорскую печень почти не оставалось. Сейчас пациент считает, что родился второй раз. Он с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к семье.

Чувствует себя пациент уже лучше.

Врачи говорят, что операция прошла успешно. И что пациенту повезло - счет шел на дни.

"Нам впервые удалось спасти пациента с острой печеночной недостаточностью. Без пересадки через несколько дней у него бы не осталось шансов. Сейчас он восстанавливается - после операции прошло девять дней", - сказал хирург-трансплантолог Адриан Хотиняну.

"Донором стала 54-летняя женщина, у которой случился инсульт. Органы мы изъяли через полтора часа. Я прошу людей соглашаться на донорство. Ведь это возможность спасти чью-то жизнь", - отметил хирург Серджиу Бургочь.

С 2013 года в Молдове провели 28 операций по пересадке печени. По данным Агентства по трансплантации, в списке ожидания сейчас 72 человека.